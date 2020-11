MotoGP 2021: calendario test e Motomondiale, ma col rischio Covid-19

La MotoGP ha già un calendario 2021 provvisorio e date stabilite per i test pre-season, ma l'emergenza Covid-19 rischia di cambiare i progetti.

Dorna ha già stilato un calendario MotoGP 2021 provvisorio, con 20 GP, di cui uno ancora da definire. Ma bisogna fare i conti con l’emergenza Covid-19, la possibilità di viaggiare all’estero, la linea dei contagi, le regole imposte dai vari governi. Dopo un Mondiale 2020 “made in EU” ritorneranno le gare in Asia e America, anche se regna un certo scetticismo tra i piloti. “È difficile. Non voglio dire che non sarà così. Ma la pandemia continuerà nei prossimi mesi, anche nei Paesi in cui dobbiamo viaggiare“.

La bolla realizzata da Carmelo Ezpeleta & Co. ha consentito l’esecuzione di 14 GP, rischiando di scricchiolare nel finale. 25.000 i test effettuati tra gli addetti ai lavori, circa 30 i positivi prontamente isolati. Tra questi Jorge Martin, Riccardo e Valentino Rossi, Iker Lecuona, alcuni addetti televisivi della Dorna, un ingegnere Yamaha. Molte di più le persone costrette alla quarantena nonostante il tampone negativo: esemplare il caso di Tony Arbolino che ha dovuto saltare il round di Aragon. Uno “zero” che gli è costato il titolo iridato Moto3…

Calendario Test e campionato MotoGP 2021

In vista della stagione MotoGP 2021 c’è anche un calendario per i test pre-season. Il primo appuntamento è in programma a febbraio in Malesia, che al momento conta oltre 63mila casi, 354 morti e più di 51mila ricoverati (oltre mille nuovi casi nelle ultime 24 ore). Resta quindi incerto per il momento se i test invernali a Sepang e Losail potranno svolgersi come previsto. “Il primo test ufficiale è previsto per metà febbraio. Ovviamente vorremmo trascorrere più tempo possibile in pista – ha spiegato Stefan Bradl – perché sappiamo che questi test sono molto importanti per il futuro della Honda“. Tutti i team hanno necessità di provare i nuovi prototipi anche se il motore resterà congelato per limitare i costi in questa emergenza sanitaria.

Nella peggiore ipotesi la MotoGP andrà in scena esclusivamente in Europa, per il secondo anno consecutivo. La stagione 2020 ha dimostrato come sia possibile senza creare problemi, con spalti chiusi (tranne a Misano e Le Mans) e un numero limitato di persone all’interno del paddock. “Al momento abbiamo un calendario normale – sottolinea Johann Zarco -. Sarebbe bello, ovviamente, ma non sappiamo come si evolverà la situazione. Penso che tutto in Europa non sia un problema. Sono le piste fuori dall’Europa che restano un punto interrogativo“.

Calendario Test MotoGP 2021

14-16 febbraio, MotoGP Shakedown Test

18-21 febbraio, Sepang MotoGP Test

10-12 marzo, Qatar MotoGP Test

Calendario MotoGP 2021

28 marzo, Qatar

11 aprile, Rio Hondo

18 aprile, Austin

02 maggio, Jerez

16 maggio, Le Mans

30 maggio, Mugello

06 giugno, Catalunya

20 giugno, Sachsenring

27 giugno, Assen

11 luglio, KymiRing

GP da decidere

15 agosto, Spielberg

29 agosto, Silverstone

12 settembre, Aragon

19 settembre, Misano

03 ottobre, Motegi

10 ottobre, Buriram

24 ottobre, Philip Island

31 ottobre, Sepang

14 novembre, Valencia

Foto: Getty Images