Marc Marquez pensa ad una nuova impresa: il Giro di Spagna

Marc Marquez potrebbe partecipare ad una o più tappe del Giro di Spagna 2020. Con il supporto del suo sponsor Specialized

Marc Marquez si starebbe preparando ad una nuova sfida in vista della prossima estate. Dopo aver partecipato alla Oakley MTB Challenge Girona lo scorso giugno, il campione della MotoGP avrebbe intenzione di prendere parte alla Vuelta. Non si accontenta di vincere in classe regina e vuole misurarsi anche con il ciclismo, la sua seconda passione.

A darne notizia è il giornale spagnolo ‘Sport Life’. Unico problema, non irrilevante, è che le date del Giro di Spagna, in programma dal 16 agosto al 6 settembre, andrebbero a sovrapporsi a due tappe del Motomondiale. Il GP d’Austria, che si corre dal 14 al 16 agosto, e il GP di Silverstone, dal 28 al 30 agosto 2020. Tutti conoscono la passione che Marc Marquez nutre per il ciclismo, sia su strada che in montagna, che lo spingerebbe all’impresa. In alternativa potrebbe provare a correre una sola tappa, ma solo a patto di farsi trovare in perfetta forma.

Il fenomeno di Cervera ha un contratto con il marchio americano Specialized, particolarmente interessato a supportarlo in questa sfida. D’altronde la sua presenza al tour darebbe ulteriore pregio all’evento delle due ruote. Per l’otto volte iridato pronto un posto in una delle squadre sponsorizzate da Specialized, il team belga Deceuninck- Quickstep, dove affiancherebbe Julian Alaphilippe e il giovane promettente Remco Evenepoel. Marc si sta già allenando in Andorra e si è unito al folto gruppo di ciclisti che si sono stabiliti lì, come Luis León Sánchez. “Marc è un grande atleta e guida già la bici come un professionista. Non sarà facile per lui ottenere il livello necessario per poter resistere nel gruppo, soprattutto nelle prime fasi dove si corre a mille all’ora. Ma è un grande campione e vedremo quanto potrà progredire“.