Pol Espargarò fa un bilancio della stagione MotoGP 2019. Dalla delusione Johann Zarco al nuovo modo di lavorare che Dani Pedrosa ha portato in KTM.

Pol Espargarò ha chiuso la sua migliore stagione MotoGP in sella alla KTM, con un bottino tondo di 100 punti e l’11° posto in classifica. Dopo aver testato un nuovo telaio nei test di Valencia e Jerez, il pilota spagnolo proverà a migliorarsi ulteriormente nel 2020. Di seguito l’intervista rilasciata ai nostri colleghi di Motosan.

Possiamo dire che è stato il tuo anno migliore dal tuo arrivo in KTM. Quale bilancio faresti della stagione?

Voglio sempre di più e mi sento molto frustrato quando le cose non vanno bene, come nel trittico, quando ci siamo un po’ persi. Dal punto di vista fisico mi è toccato di nuovo soffrire. Ho iniziato l’anno con i sequel dell’incidente di Brno, ma a poco a poco mi sono sentito meglio. Questo è coinciso con il mio miglior momento della stagione, che si è fermato a causa dell’infortunio di Aragón.

Nonostante tutto, penso che il bilancio debba essere positivo, ho concluso undicesimo in classifica generale, con il livello delle moto e dei piloti non è facile. Ancora meno per noi, che dobbiamo preparare le gare e sviluppare la moto, che limita il nostro tempo. Inoltre, siamo entrati nella top 10 in otto gare e abbiamo avuto dei bei momenti.

All’inizio della stagione molti scommettevano su Zarco, che sarebbe stato un prima e un dopo in KTM. Tuttavia sei stato tu a mostrare prestazioni migliori. Pensi di essere stato in qualche modo sottovalutato?

Ciò che è chiaro è che Johann è arrivato per essere il numero 1 e farci fare un salto, in base a quello che aveva fatto con la Yamaha, ma alla fine non è stato così. Ho sempre detto di volerlo nel box perché questo poteva aiutarci a misurare noi stessi. Ma sulle moto due più due non sempre fa quattro. Ho sempre detto che non ci siano dei e a volte un pilota non si adatta a una moto e le cose vanno male. E non significa che la moto è difettosa, anche se è vero che la nostra è complessa e ha bisogno di molto lavoro e sacrificio.

Rispetto alla scorsa stagione, sei riuscito a segnare punti in 17 delle 19 gare disputate, ottenendo il doppio. Come valuti il cambiamento così grande che si è verificato in KTM in un solo anno?

Ciò che penso non sia valutato abbastanza è il lavoro svolto da KTM. Questa moto ha solo tre anni, ma è incompleta. Nel 2018 Bradley sapeva fin dall’inizio che non avrebbe continuato, Mika era gravemente ferito e io subito dopo, quindi abbiamo perso molto tempo di sviluppo. E quest’anno eravamo in quattro, tre che non conoscevano la moto, tra cui Johann, che soffriva abbastanza con lei, e io, che mi sono fatto nuovamente male. Quindi abbiamo perso molto tempo e abbiamo continuato a crescere, il che credo dimostra il livello di lavoro svolto.

Uno dei principali esponenti di quest’anno è stato Dani Pedrosa. Da allora il team ha apportato un cambiamento abbastanza importante…

È un pilota molto sensibile, molto tecnico ed esperto, questo gli permette di “toccare” molte aree e aprire gli occhi su molte cose. Il vero frutto di questo lavoro inizieremo a vederlo quest’anno. Ha iniziato a testare tardi per la sua operazione e poi ha avuto sfortuna con il tempo nei suoi test. Ma porta molti concetti e modi di lavorare.

