Loris Capirossi: “Valentino Rossi dimostrerà che Yamaha ha sbagliato”

Loris Capirossi getta uno sguardo sul campionato MotoGP 2021. E su Valentino Rossi scommette: "Farà meglio del 2020, la motivazione è doppia".

Sta per chiudersi il sipario sul 2020, tifosi e protagonisti della MotoGP iniziano ad interrogarsi su come sarà il prossimo campionato. L’emergenza Covid-19 costringe a non poter fare previsioni, la campagna vaccinale sarà una corsa contro il tempo. Ma difficilmente ritorneremo al pieno della normalità, con un pubblico sugli spalti. L’ex pilota Loris Capirossi, oggi rappresentante di Dorna nella Race Direction, ricorda le difficoltà affrontate per allestire il calendario. “E’ stata una stagione difficile, dal Qatar sono iniziate le difficoltà, però siamo riusciti a portare a termine il campionato. Tutto è andato bene – sintetizza a Sky Sport MotoGP -, speriamo che il prossimo vada meglio“.

Sarà un 2021 ricco di sorprese e novità. Valentino Rossi che correrà con un team satellite, Joan Mir che proverà a difendere il titolo mondiale. L’enigma Marc Marquez alle prese con una riabilitazione a tempo indeterminato, l’ascesa di Fabio Quartararo nella squadra factory. E ancora, il passaggio di Pol Espargarò alla Honda, l’ipotesi Andrea Dovizioso in Honda e tanto altro ancora. “Grandissimo Mir, ha fatto bene, anche se sembrava che quest’anno non ci fosse un protagonista. Speriamo di ritrovare Marc Marquez in forma“, ha aggiunto Loris Capirossi. “Da tifoso della MotoGP spero di rivedere Marquez in forma. Non sappiamo se Dovizioso ci sarà o se magari andrà al posto di Marquez“.

Con Dovizioso e Crutchlow fuori dalla griglia di partenza, l’età media dei piloti si abbassa ulteriormente. Sarà ancora una volta Valentino Rossi a recitare il ruolo di intramontabile, del veterano alle prese con l’ultima sfida che forse non sarà mai l’ultima. “Valentino Rossi secondo me farà meglio di quest’anno con il passaggio dal team factory a Petronas. La motivazione è doppia – ha concluso Capirex -, vuole dimostrare alla Yamaha che ha sbagliato a mandarlo nel team satellite“.

Foto: Getty Images