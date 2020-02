Lorenzo Savadori nuovo tester Aprilia MotoGP, disputerà il CIV

Lorenzo Savadori svolgerà il ruolo di tester Aprilia nel 2020. Parallelamente sarà anche al via nel CIV, sempre col supporto della casa di Noale.

Lorenzo Savadori ha scelto: nel 2020 svolgerà il ruolo di tester per Aprilia Racing in MotoGP. Dopo aver completato shakedown e test ufficiali a Sepang, ecco arrivare l’ufficialità riguardo la collaborazione in queste vesti con la casa di Noale. Ma non solo: il pilota di Cesena, campione WSTK nel 2015, sarà al via anche nel CIV in sella alla Aprilia RSV4 1100 Factory. Avrà il pieno supporto del team Nuova M2 Racing, con cui ha già corso nel 2019, vincendo anche alcune gare.

“Il ruolo di collaudatore MotoGP mi permette di avvicinarmi alla categoria che è la massima espressione del motociclismo mondiale” ha dichiarato Lorenzo Savadori. “Sono onorato e contento di far parte di questo progetto. Voglio ringraziare Aprilia Racing e tutte le persone che hanno reso possibile questa opportunità. Ora non vedo l’ora di iniziare! Anche la stagione nel Campionato Italiano sarà di alto livello e insieme a Nuova M2 Racing lavoreremo tanto e con passione.”