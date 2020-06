LIVE MotoGP Test Misano: La diretta della seconda giornata

Gli aggiornamenti della seconda giornata di test privati a Misano. Ducati, KTM, Aprilia e Suzuki al lavoro verso la ripartenza del Mondiale MotoGP.

09:56 – Aprilia e KTM hanno l’ultima possibilità per trovare la giusta specifica del motore con cui affronteranno la stagione. Essendo le uniche due squadre MotoGP con concessioni, hanno tempo fino al 29 giugno prima che gli sviluppi vengano congelati.

09:45 – Il tracciato di Misano è stato riasfaltato completamente prima del lockdown. I piloti MotoGP presenti segnalano ancora qualche buca, ma nel complesso si parla di un ottimo livello di grip.

09:30 – Qui potrete seguire gli aggiornamenti nel corso della giornata, ripartendo da quanto fatto martedì. Pol Espargaró ha chiuso con un miglior tempo non ufficiale di 1:33.0, mentre Aleix Espargaró ha fermato il cronometro su un 1:33.9, per finire con un 1:34.0 per Bradley Smith. Basandoci su riferimenti ufficiali, il record della pista di Andrea Dovizioso è un 1:32.678, mentre 1:31.629 è il record in pole stampato da Jorge Lorenzo.