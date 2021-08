LIVE MotoGP Styria: diretta Gran Premio in tempo reale

Il campionato MotoGP 2021 corre la sua decima tappa stagionale. LIVE del GP di Styria con aggiornamenti, tempi e classifica in tempo reale.

14:35 – Zarco, Miller e Marquez proseguiranno con la soft al posteriore. Si ricomincerà da -27 giri. Alle 14:38 riaprirà la pit lane.

14:28 – Nessuna conseguenza fisica per Lorenzo Savadori che vorrebbe ritornare in pista!

14:24 – Stanno terminando i lavori di ripulitura della pista. Fra una decina di minuti potrebbe riprendere la gara.

14:20 – Lorenzo Savadori trasportato al centro medico per accertamenti.

14:12 – Romano Albesiano tranquillizza sulla condizione di Savadori: “Al momento non sembra nulla di grave“. Particolarmente adirato Aleix Espargarò dopo essere stato toccato da Marc Marquez alla partenza. “La carenata di Marc Marquez è stata troppo aggressiva, ha perso un sacco di posizioni. Non ci è piaciuta. Ci sta l’aggressività ma questo è troppo. Secondo noi la manovra va sanzionata, faremo questo reclamo (via mail, ndr)”.

-26 giri: Bandiera rossa: cadono Dani Pedrosa e Lorenzo Savadori. A fuoco le due moto… sarà un lungo lavoro per ripulire l’asfalto. La gara ripartirà con un giro in meno e con le stesse posizioni. La top-10: Martin, Bagnaia, Quartararo, Miller, Mir, Zarco, A. Espargarò, M. Marquez, Vinales, Nakagami.

-28 giri: Pecco Bagnaia guadagna la testa del gruppo dopo poche curve. A seguire Jorge Martin, Joan Mir, Marc Marquez e Maverick Vinales. 6° Quartararo davanti a Zarco, Rins, Alex Espargarò e Miller.

Il pre-gara al Red Bull Ring

13:58 – Parte il giro di ricognizione. Saranno 28 i giri prima del traguardo.

13:56 – In pista rivedremo due vecchie conoscenze della MotoGP. Dani Pedrosa e Cal Crutchlow. Il collaudatore KTM non partecipa ad un Gran Premio da quasi tre anni e scatterà dalla 14esima piazza.

13:52 – Seconda fila anche per Jack Miller: “(Alla moto, ndr) le chiedo di essere gentile con me, di non buttarmi giù. Le do amore e spero che ricambi. Asciutto o bagnato penso siamo preparati bene come tutti. Speriamo che sia una gara asciutta così da dare più spettacolo”.

13:50 – Johann Zarco, 2° in classifica MotoGP, partirà dalla seconda fila. “Bisogna battersi in ogni caso, le condizioni sono diverse da ieri e questo può aiutare. Siamo tante Ducati nelle prime due file e questo può aiutare. Userò la soft al posteriore perché non fa tanto caldo”.

13:47 – La scelta gomme ampiamente condivisa sarà la media Michelin all’anteriore e al posteriore. Marc Marquez potrebbe montare la soft al posteriore come Johann Zarco e Pecco Bagnaia. Ma ai box sono pronti per una gara flag to flag dal momento che piove a pochi chilometri di distanza.

13:44 – Non piove sul circuito del Red Bull Ring, le poche chiazze di umido si stanno asciugando. Le temperature dell’asfalto si aggirano intorno ai 21°C. Sarà una buona occasione per Fabio Quartararo, ma Ducati non deve perdere questa occasione.

13:40 – Nel paddock MotoGP tengono banco gli ultimi movimenti di mercato. KTM chiede scusa per le modalità con cui ha licenziato Danilo Petrucci.

Il riepilogo del GP di Styria

Il campionato del mondo di MotoGP giunge alla sua decima tappa stagionale. Il GP di Styria sarà il primo del doppio appuntamento austriaco, in una domenica che si preannuncia all’insegna della pioggia. Ducati proverà a recitare la parte del leone su un layout che dovrebbe giocare a favore al pacchetto della Desmosedici GP21. In pole position Jorge Martin che ha saputo interpretare al meglio la frenata nel terzo settore, con la sua telemetria al vaglio dei colleghi di marca. In prima fila Pecco Bagnaia, chiamato ad un esame fondamentale per non perdere la corsa al titolo iridato.

A chiudere la prima fila il leader del Mondiale MotoGP Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha non ha intenzione di mollare la presa su un tracciato a priori sfavorevole alla M1, ma le condizioni di bagnato potrebbero remare contro. In seconda fila le altre due Ducati factory di Jack Miller e Johann Zarco, divise dalla Suzuki di Joan Mir. Nel warm-up del mattino la GSX-RR ha sofferto la pioggia lamentando un divario di ben 2 secondi dal best lap di Marc Marquez. Ai box di Hamamatsu sarà corsa contro il tempo per limare il setting della moto e trovare una valida soluzione.

L’Aprilia di Aleix Espargarò apre la terza fila e va alla ricerca di ulteriori conferme in questa stagione MotoGP già esaltante. Per la casa di Noale sono giorni di grandi manovre, con Andrea Dovizioso impegnato con test privati e l’ingaggio di Maverick Vinales per la prossima stagione. Valentino Rossi scatterà dalla 17esima piazza e per il 42enne si prospetta un’altra gara tutta in salita. Ultima fila per Danilo Petrucci e Cal Crutchlow: il pilota KTM ha mal digerito il modo in cui la casa austriaca lo ha licenziato per fare posto a Raul Fernandez. Il collaudatore Yamaha, alla sua prima apparizione da wild card, ancora non ha trovato un buon ritmo con la YZR-M1.