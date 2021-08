MotoGP, Danilo Petrucci licenziato: KTM chiede scusa

Il licenziamento di Danilo Petrucci ha suscitato scalpore nel paddock MotoGP. KTM ha scelto il modo meno elegante per annunciare l'ingaggio di Raul Fernandez, mentre erano in corso le FP4. Pit Beirer prova a chiedere scusa: "Abbiamo fatto confusione, ma erano arrivate altre offerte per Fernandez così abbiamo dovuto accelerare i tempi. Petrucci è un amico KTM, gli chiediamo scusa, di sicuro faremo qualcosa in futuro".