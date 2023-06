LIVE MotoGP Sachsenring 2023: Marc Marquez cade tre volte

Pole di Francesco Bagnaia che sarà affiancato in prima fila da Marini e Miller. In seconda fila Zarco, Bezzecchi e Martin. 7° Marc Marquez con Alex Marquez e Binder a chiudere la terza fila. 10° Aleix Espargaro, 11° Bastianini, 12° Quartararo.

11:30 – La pista inizia ad asciugarsi e i tempi cambiano: Bagnaia in pole davanti a Marini e Miller. 4° Zarco che rientra ai box dopo una caduta. Cade per la terza volta Marc Marquez, stavolta alla 1.

11:28 – Miller e Binder in prima fila alle spalle di Francesco Bagnaia.

11:25 – Caduta di Bezzecchi, Bagnaia al vertice in 1’22″028. La prima fila provvisoria vede insieme al campione Ducati il duo Martin-Marini. 7° Enea Bastianini

11:20 – Un’altra caduta per Marc Marquez alla curva 13. Ritorna ai box dolorante ad una gamba.

11:19 – Bagnaia al comando in 1’24″285, seguono Zarco e Binder.

11:17 – Johann Zarco davanti in 1’24″4.

11:13 – Due minuti al via del Q2. Le condizioni meteo sono stabili e si prospetta una sessione di qualifiche con slick. Alcuni team hanno chiesto di rivedere l’episodio riguardante Marc Marquez nel Q1, quando ha tagliato la pista a piedi subito dopo la caduta alla 13.

11:08 – Partiranno dalla quinta fila Vinales, Di Giannantonio e Augusto Fernandez. Franco Morbidelli occuperà la 17esima piazza in griglia.

11:06 – Marc Marquez riesce a centrare il secondo crono e quindi l’accesso in Q2. Brad Binder il più veloce del Q1.

11:04 – Si abbassano i tempi: Binder e Vinales nelle due posizioni di vertice, Marc Marquez scivola 3° in classifica e ora dovrà rischiare con le gomme da asciutto.

11:02 – 1’28″060 per Morbidelli che si piazza al secondo posto provvisorio.

11:00 – Caduta di Marc Marquez alla curva 13 che corre ai box per prendere la seconda RC213V ai box. Il fuoriclasse della Honda azzarda le slick!

10:58 – Marquez e Oliveira nelle prime due posizioni, si continua con le gomme rain.

10:54 – 1’27″6 per Marc Marquez che balza al comando, ma i tempi sono destinati a scendere.

10:52 – Si entra in pista per la prima manche delle qualifiche. Quasi tutti hanno montato la media da bagnato al posteriore, difficile ipotizzare che l’asfalto si asciughi nel Q1.

10:48 – Mentre in pista i piloti MotoGP danno il meglio per puntare alla pole e al podio del Sachsenring, il paddock è in fermento per il mercato. Jorge Martin resterà in Pramac anche nel 2024, adesso la grande incognita è Franco Morbidelli.

10:45 – Marc Marquez chiude al comando l’ultima sessione di prove al Sachsenring in 1’29″269, seguito da Alex Marquez e Johann Zarco a meno di un decimo. 4° Bezzecchi davanti a Miller, Espargaro, Fernandez. Chiudono la top-10 Bagnaia, Morbidelli e Martin.

10:40 – Aleix Espargaro costretto a stringere i denti per l’infortunio al piede destro. Giovedì è arrivato in sala stampa con le stampelle e uno stivale ortopedico. “Lunedì ho fatto una risonanza magnetica e ho due fratture dell’astragalo e un gigantesco edema osseo e distensione dei legamenti“.

10:38 – La top-10 delle P3: Zarco, Bezzecchi, Miller, Fernandez, Vinales, Bagnaia, M. Marquez, Di Giannantonio, Oliveira, A. Marquez.

10:35 – Johann Zarco al comando nell’ultimo turno di libere.

Il riepilogo del venerdì al Sachsenring

Nel venerdì di prove libere MotoGP al Sachsenring il miglior crono porta la firma di Marco Bezzecchi. Il pilota del team Mooney VR46 non smette di stupire e stampa 1’20″271 anticipando il compagno di marca Jorge Martin. I due piloti della Ducati si confermano in un ottimo stato di grazia, entrambi aspiranti alla squadra factory per la stagione 2025. Bene anche la prestazione sul giro di Aleix Espargaro, alle prese con un infortunio alla caviglia dopo la caduta di una settimana fa al Mugello mentre era in bicicletta.

Accedono direttamente al Q2 Francesco Bagnaia, leader di classifica piloti, Fabio Quartararo e la lunga scia di ducatisti formata da Luca Marini, Enea Bastianini, Alex Marquez e Johann Zarco. Il francese del team Pramac Racing è riuscito ad agguantare la top-10 nonostante il brutto incidente di ieri che l’ha visto protagonista con Marc Marquez. Dopo qualche polemica il contatto è stato al momento archiviato, Gino Borsoi non cambia la sua tesi ai microfoni di Sky Sport MotoGP. “Capisco che stia attraverso un momento difficile in Honda. Lui è sicuramente un campione, uno dei migliori della storia, ma un professionista deve esserlo anche fuori dalla pista. Non è colpa di Zarco, fortunatamente nessuno si è fatto male, ma ciò che ha detto è fuori dalla situazione“.

A giocarsela nel Q1 ci saranno Marc Marquez, autentico matador sul circuito della Sassonia, Brad Binder, Maverick Vinales e Miguel Oliveira. Ultimo crono per Jonas Folger, il collaudatore KTM che sta sostituendo Pol Espargaro dopo il terribile schianto di Portimao. Il pilota di Granollers salterà anche la tappa di Assen in programma fra una settimana, prima della pausa estiva della MotoGP. Assenti anche Alex Rins e Joan Mir dopo le cadute al Mugello.