Moto2 Sachsenring, Prove 3: 1-2 Speed Up nella pioggia

Coppia Speed Up in evidenza al Sachsenring. Alonso Lopez e Fermin Aldeguer infatti chiudono al comando nelle Prove 3 svolte sotto la pioggia, ininfluenti quindi a livello di classifica combinata. Quella vede in vetta sempre Pedro Acosta, con Tony Arbolino e Celestino Vietti che riescono a tenere il piazzamento diretto in Q2. Ecco com’è andata l’ultima sessione di prove Moto2 sulla pista tedesca.

Moto2, Prove 3 Sachsenring

Turno piuttosto complicato per la classe intermedia: come visto per la Moto3, piove al Sachsenring. Di conseguenza non ci sono cambiamenti a livello di classifica combinata, solamente prove anche in queste condizioni. A referto tre incidenti, senza conseguenze: Van den Goorbergh è scivolato alla curva 2, Filip Salac è caduto alla curva 3, infine Lukas Tulovic ha avuto un incidente alla curva 1. Per quanto riguarda la classifica della sessione, la coppia Speed Up alla fine dice la sua su un Sachsenring piuttosto bagnato. Comanda Alonso Lopez, a neanche due decimi c’è il compagno di squadra Fermin Aldeguer. Non sembrano invece le condizioni ideali per i ragazzi italiani, anche se nessuno ha rischiato: Tony Arbolino è il migliore, 13° alla bandiera a scacchi.

La classifica delle P3

Moto2 combinata

Foto: Team Speed Up