MotoGP, mercato piloti: Morbidelli-Mooney VR46 sempre più vicini

Il mercato piloti MotoGP è in pieno fermento. A poco più di una settimana dall’inizio della pausa estiva, dietro le quinte si dialoga fittamente per pianificare al meglio la griglia di partenza 2023. Occhi puntati sulla Yamaha e Franco Morbidelli, con un contratto in scadenza alla fine dell’anno. In bilico anche le selle di Nakagami, Di Giannantonio e Zarco.

Spostamenti sulla griglia MotoGP

Mentre Fabio Quartararo ha un altro anno di contratto con gli uomini di Iwata, il suo vicino di box, Franco Morbidelli, è ancora in attesa di conoscere il suo futuro. Il suo manager Gianluca Falcioni e Lin Jarvis stanno prendendo tempo: la Casa giapponese sta prendendo in considerazione due giovani talenti come Alonso Lopez e Tony Arbolino, quest’ultimo interessato anche alla Ducati del team Gresini Racing. In Ducati potrebbero decidere di promuovere Marco Bezzecchi in Pramac al posto di Johann Zarco, con l’alfiere di Cannes che verrebbe dirottato nel WorldSBK. Nel Mooney VR46 Racing a quel punto arriverebbe l’allievo della Academy Franco Morbidelli.

Il team manager del Monster Energy Yamaha Team, Maio Meregalli, ha cominciato a mettere le carte in tavola nel weekend al Sachsenring. “Nell’ultimo anno Franco ha lavorato molto per adattarsi alla nostra moto. Quest’anno sta facendo meglio rispetto all’anno scorso. Normalmente si inizia a parlare poco prima della pausa estiva, abbiamo ancora due gare da disputare. Poi decideremo cosa fare“. L’intenzione è mettere nero su bianco durante lo stop estivo, lontano dagli occhi sempre attenti dei media. Il manager italiano non fa nessun nome, pur ammettendo che “ne abbiamo diversi piloti in mente, Franco è uno di loro“.

VR46 al fianco di Morbidelli

Se non dovesse proseguire con la Yamaha, una delle possibili destinazioni di Morbidelli sarà il team VR46 di Valentino Rossi. La squadra italiana potrebbe essere costretta a trasferire Marco Bezzecchi al team Pramac nel 2024 qualora venisse definitivamente confermata la partenza di Johann Zarco. Il francese andrebbe a sostituire Michael Rinaldi nel team Aruba.it. “Ci stiamo lavorando“, ha detto Pablo Nieto, team manager del Mooney VR46 Racing Team. “È vero che siamo molto contenti dei nostri due piloti, entrambi stanno facendo un ottimo lavoro quest’anno. La nostra idea è di tenerli entrambi, di continuare a lavorare con loro. Per noi sarebbe molto importante continuare così, perché il nostro progetto è iniziato solo un paio di anni fa ed è ancora presto per noi“.

L’idea di fondo della Ducati è di spostare Bezzecchi in Pramac nella prossima stagione MotoGP per dargli una moto ufficiale e capire se sia pronto per il team factory in vista del 2025. Pablo Nieto non esclude l’ipotesi Franco Morbidelli, ragazzo che conosce molto bene. “Franky è un pilota velocissimo, in passato lo abbiamo visto fare gare incredibili. Inoltre è un pilota dell’Academy… Penso che con la nostra moto e la nostra squadra potrebbe fare molto bene, ma è un’opzione. Dobbiamo continuare a lavorare sulla nostra idea, ma è vero che ci pensiamo noi a Franco“.