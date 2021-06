LIVE Gran Premio di Assen: segui in diretta la gara MotoGP con aggiornamenti in tempo reale, analisi, tempi e classifica dal circuito olandese.

-19 giri: Cade Valentino Rossi alla curva 7, per lui gara finita…

-20 giri: Quartararo si mette davanti e adesso proverà a scavare un gap. Sfida tra Mir e Zarco per la quinta piazza.

-22 giri: La top 10: Bagnaia, Quartararo, Nakagami, Vinales, Zarco, Mir, Oliveira,Miller, A. Espargarò, Marquez. 16° Danilo Petrucci davanti ad Enea Bastianini. 19° Valentino Rossi.

-24 giri: Buon inizio per Marc Marquez che è salito in decima posizione preceduto dall’Aprilia di Aleix Espargarò. Contatto Zarco-Rins con lo spagnolo della Suzuki che finisce fuori.

-26 giri: Quartararo al comando, ma dopo poche curve Bagnaia passa avanti. 3° Nakagami, davanti a Vinales, Rins, Zarco e Miller. Problemi per Valentino Rossi che scivola in 21esima posizione.

Il pre gara di Assen

13:57 – Le temperature dell’asfalto si aggirano sui 32° C. Inizia il giro di ricognizione.

13:51 – Pecco Bagnaia: “Sappiamo che le Yamaha sono più veloci, ma faremo il massimo per contrastarle. Il consumo delle gomme qui è basso e quindi spingeremo dall’inizio alla fine“.

13:50 – Le Honda puntano sulla soft al posteriore. Taka Nakagami sulla media. “Tutto sta nella partenza, nelle prime curve si fa prendere un po’ dalla troppa prudenza. Sarà importante mantenere la posizione“, spiega Lucio Cecchinello.

13:47 – Nuovo telaio in casa Honda che prosegue nell’evoluzione della RC213V. Joan Mir userà hard all’anteriore e media al posteriore.

13:45 – Valentino Rossi opta per una hard all’anteriore e una media al posteriore. Il suo telemetrista Matteo Flamigni: “Siamo ottimisti, il week-end è stato positivo. Speriamo che non piova se no rovinerebbe i piani. Vale si è dimostrato competitivo sull’asciutto“.

13:40 – Vinales punta alla seconda vittoria stagionale. L’analisi del capotecnico Silvano Galbusera prima del GP.

Il riepilogo delle qualifiche

Nono round stagionale per il campionato MotoGP 2021. Sul circuito di Assen va in scena l’ultimo week-end prima della lunga pausa estiva. Si ritornerà in pista dal 6 all’8 agosto per il primo dei due round in Austria. In Olanda è Maverick Vinales a scattare dalla pole position, dopo la debacle del Sachsenring in cui ha chiuso all’ultimo posto. Per il pilota di Roses si parla di divorzio consensuale da Yamaha a fine anno, ma al momento bocche cucite all’interno del box. In prima fila il suo compagno di box Fabio Quartararo e la Ducati di Pecco Bagnaia.

Seconda fila costituita da Taka Nakagami, Johann Zarco e Miguel Oliveira. Il portoghese della KTM arriva qui ad Assen dopo il 2° posto in Germania e la vittoria in Catalunya, ma nelle qualifiche non è riuscito a sfruttare le gomme nuove extra-morbide alla pari dei diretti avversari. In terza fila Alex Rins, Jack Miller e Aleix Espargarò. Invece Valentino Rossi chiuderà la quarta fila alle spalle di Joan Mir e Pol Espargarò. Per il Dottore è una buona occasione per provare ad agguantare un buon risultato, anche se la Yamaha M1 ha sempre dimostrato difficoltà nei sorpassi quando si ritrova a dover inseguire.

Nelle retrovie 15° Lorenzo Savadori, 17° Luca Marini davanti a Danilo Petrucci ed Enea Bastianini. Soltanto 20° Marc Marquez, che colleziona la sua peggior qualifica in carriera. Il fenomeno della Repsol Honda ha rimediato una caduta nel venerdì di libere e un’altra nel Q1, fortunatamente senza gravi conseguenze, pur sottoponendosi ad una TAC in un ospedale vicino al circuito. Fanalino di coda Garrett Gerloff che sostituisce l’infortunato Franco Morbidelli. Lo start della MotoGP è previsto alle ore 14:00.