L’ex campione Ducati: “Vincere con Valentino Rossi ha un altro sapore”

Carlos Checa parla della MotoGP senza Valentino Rossi. Sarà una grande perdita per tifosi e piloti, ma prevede lievi contraccolpi di share.

Che MotoGP sarà senza Valentino Rossi? Una risposta la troveremo solo ad inizio Mondiale 2022, quando sugli spalti continueranno probabilmente a comparire i colori gialli. Ma il primo vero responso verrà dai dati televisivi, che molto dipenderanno anche dallo show cui assisteremo in pista. Fatto sta che il motorsport è sempre sopravvissuto anche all’addio delle più grandi stelle internazionali, vedi Ayrton Senna e Michael Schumacher per la Formula 1. Ma è anche vero che nessuno come Valentino Rossi, nella storia del Motomondiale, ha saputo fare tanti proseliti.

Carlos Checa, campione del mondo Superbike con Ducati nel 2011, è ottimista. “Non credo che cambierà, continueranno a girare come prima (ride). Valentino è sempre quello che c’era e continuerà ad esserci di persona – ha detto in un’intervista a Motosan -. Non so se da dirigente, accompagnando il fratello, la squadra… Ma è ovvio che Valentino ha segnato un’epoca. Negli ultimi anni è stato un po’ fuori da quella lotta, però ha continuato a provarci con il suo miglior sorriso, non sarà stato facile per lui“.

Valentino Rossi ha lasciato la MotoGP con il peggior risultato in carriera, 18° posto in classifica finale. Ha però dimostrato di poter competere a certi livelli anche all’età di 42 anni, di sapersi divertire nonostante tutto. “Così ha dimostrato che è quello che lo appassiona, lo commuove e lo ha fatto fino all’ultimo, ingoiando qualche brutto risultato che per un pilota come Rossi non è facile. Credo che ora sarà su un altro piano e contribuirà con l’esperienza. Ma penso anche che i protagonisti siano stati a lungo altri e abbiano saputo approfittarne… Poter vincere un campionato con Rossi in pista ha un sapore migliore“.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1