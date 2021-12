Superbike, a Jerez la Honda capirà se ha fatto bingo con Vierge-Lecuona?

È già Superbike 2022: domani al via i test a Jerez con la nuova coppia HRC Vierge-Lecuona. Riusciranno dove Haslam-Bautista hanno fatto cilecca?

Prima di chiudere l’anno, la Superbike si proietta già nel 2022. Abbiamo già visto il debutto di Redding con BMW e analizzato la situazione Kawasaki, ma oltre a loro c’è una coppia che susciterà grande interessa nella prossima stagione. Stiamo parlando di Honda e dei debuttanti Vierge e Lecuona, pronti a recitare il ruolo di sorpresa nell’annata che verrà. HRC riparte da un tandem inedito, tutto giovane e improntato verso la novità. Entrambi in cerca di riscatto, i due spagnoli cercano nelle derivate di serie quello che non hanno trovato nel motomondiale, vuoi per un motivo o per l’altro.

Un conto in sospeso..

Sia Xavi che Iker sono stati poco fortunati rispettivamente in Moto2 e MotoGP, ma la Superbike potrebbe diventare l’occasione di rilancio. Vierge in Moto2 non ha mai concretizzato il proprio potenziale, mentre Lecuona ha decisamente qualcosa da recriminare. L’ex KTM Tech3 non stava sfigurando, ma è stato messo alla porta pur avendo portato in talune circostanze migliori risultati di tutti i pari marca. La voglia di riscatto, unita magari a un feeling da subito buono, potrebbero essere la chiave di volta per fare le fortune di Honda. A Jerez ci saranno anche loro e i tre giorni di test inizieranno a dare una misura del loro valore.

Vierge-Lecuona per fare meglio di Bautista-Haslam

Certo, sarà comunque troppo presto per fare delle valutazioni importanti, ma una prima idea inizieremo ad averla e sopratutto inizieranno ad averla Vierge, Lecuona e Honda stessa. Il meteo dovrebbe essere dalla loro parte, aspetto non da poco considerando che non andrà sprecato neanche un singolo minuto. Non da meno sarà cruciale capire la bontà della Fireblade, che probabilmente ha dato troppo poco a livello di risultati rispetto a quanto sperato. Il verdetto, però, potrà darlo solo la pista: Vierge e Lecuona riusciranno dove Bautista e Haslam hanno fatto cilecca?

