Jorge Lorenzo: test con la Porsche GT3, mano tesa a Valentino Rossi

Jorge Lorenzo ha effettuato un test al volante di una Porsche 911 GT3. L'ex pilota MotoGP approderà al Ranch di Valentino Rossi per la prima volta.

Jorge Lorenzo è sempre stato legato all’Italia da un rapporto profondo. Ritiratosi dalla MotoGP alla fine del 2019, risiede a Lugano ormai da anni, ma si ritrova spesso a Milano. In questi giorni ha fatto la sua comparsa all’Eicma, come testimonial del Gruppo VMoto Soco, e fra una settimana sarà a Tavullia, al Ranch di Valentino Rossi. Per la prima volta il maiorchino metterà piede nella “reggia” dell’ex rivale e si divertirà sullo sterrato ovale, insieme ad altri campioni del Motomondiale, della Superbike e del Motocross.

In questi giorni Jorge Lorenzo si è cimentato anche con le quattro ruote sul circuito di Franciacorta. A rivelarlo è il quotidiano locale Bresciaoggi. L’ex pilota MotoGP ha svolto una giornata di test sulla Porsche 911 Gt3 di Alberto Cerqui, fresco campione della Porsche Carrera Cup. Il pilota italiano è stato scelto proprio dal pentacampione per fargli da tutor sia in pista che ai box. “Ho avuto la fortuna e il privilegio di essere scelto da un campione come Lorenzo per il suo debutto sulle quattro ruote“, ha detto Cerqui.

Auto, Ranch e vacanza

Dopo un paio di anni di relax, in cui si è dedicato principalmente agli investimenti, Jorge Lorenzo sembra volersi rimettere in gioco con la velocità. Non ha mai nascosto il desiderio di voler ricoprire una carica secondaria all’interno del paddock MotoGP o come coach di un giovane pilota. Ma di recente ha svelato di volersi dedicare anche alle corse automobilistiche.

Per il momento non resta che attenderlo in azione con il flat track al Ranch di Valentino Rossi. Del resto come ha rivelato lui stesso “tra odio e amore c’è una linea sottile di separazione“. I rapporti con l’ex compagno di squadra sono ritornati ottimali e questo invito da parte del Dottore è la conferma ufficiale. Dopo di che potrà dedicarsi alle vacanze in qualche luogo tropicale.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri