Jorge Lorenzo all’autodromo di Dubai: in pista con una Ferrari 458

Jorge Lorenzo resta fuori dai giochi della MotoGP per il 2021, ma non si fa mancare un bagno di adrenalina a Dubai, al volante di una Ferrari 458.

Prosegue la vacanza natalizia di Jorge Lorenzo nella calda Dubai, lontano dalle note gelide della sua Lugano. Al suo fianco gli inseparabili Max Biaggi e Luca Rosiello per condividere giornate di relax, ma anche qualche emozione in pista. Infatti l’ex pilota MotoGP ha fatto un salto in autodromo per mettersi al volante di una Ferrari 458 e compiere qualche giro. Giusto per non perdere la confidenza con adrenalina e velocità. “Ho fatto quattro giri e sono riuscito a spingere sempre di più. In passato ho corso qualche gara, ho vinto la 24 Ore di Montmelò, ad Abu Dhabi nel 2014“. In questa occasione ha preso il volante di una 458 Challenge Evo del team elvetico Kessel, lo stesso con cui Valentino Rossi si cimenta nell’Endurance.

Al momento Jorge Lorenzo non rilascia indicazioni sul suo futuro professionale. Conclusa amaramente la sua prima esperienza da collaudatore MotoGP, con appena due uscite (Sepang e Portimao) in sella alla Yamaha M1, l’ipotesi di vederlo in Aprilia è definitivamente tramontata. Nell’ultimo week-end di campionato la casa di Noale ha reso noto che si affiderà al duo Savadori-Smith per proseguire l’evoluzione della RS-GP e affiancare Aleix Espargarò, con ruoli ancora ben da definire. Una soluzione certamente più economica, ma non sarà l’unica motivazione che ha fatto arenare la trattativa.

Per ora il tre volte iridato MotoGP continuerà a viaggiare e vivere una vita da sogno, anche se i fan sperano di rivederlo nel paddock. Yamaha ha preferito sostituirlo con Cal Crutchlow e sarà il tempo a dire se la decisione è quella più saggia. Sui social il buon Jorge continua a tenerci informati sulla sua vita privata e non manca di rispondere a chi gli rivolge critiche. “Non sarai mai criticato da qualcuno che sta facendo più di te. Sarai criticato solo da qualcuno che fa di meno o niente“. Il solito pungente Jorge Lorenzo.

Foto e Video: Instagram @jorgelorenzo99