Festa Ducati, Giuseppe Giacobazzi “Domenicali, non avremo esagerato?”

Dal palco di Zelig a quello di Campioni in Piazza². Giuseppe Giacobazzi sarà tra i super ospiti della grande festa di giovedì sera, dalle 21, in Piazza Maggiore a Bologna. Saranno presenti Pecco Bagnaia, Alvaro Bautista, i massimi dirigenti Ducati, il rapper J-Ax, il musicista Federico Poggipollini e molti altri.

Giuseppe Giacobazzi è da tanti anni tra i tifosi più scatenati della Ducati. Lo si incontra spesso in autodromo durante le gare, sia di MotoGP che di Superbike. In più occasioni ha organizzato la sua agenda lavorativa in base ai Gran Premi: la Ducati ha la priorità sugli spettacoli teatrali. I piloti, soprattutto quelli romagnoli, impazziscono per lui al punto che Marco Bezzecchi quest’anno gli ha dedicato anche un casco in occasione della gara di Misano. Giacobazzi ormai è quasi un portafortuna di Ducati. A febbraio aveva detto a Corsedimoto che le Ducati avrebbero vinto e così è stato.

“Sono felice ed onorato di essere stato coinvolto nella festa del 15 dicembre a Bologna – ci racconta Giuseppe Giacobazzi – celebreremo un anno indimenticabile per tutti noi ducatisti”.

Aspettavi da tanto una stagione così?

“E sì, undici anni di attesa dall’ultimo Titolo Mondiale Superbike e quindici anni dall’ultimo MotoGP piloti. Quest’anno però non c’è sfuggito nulla, abbiamo vinto tutto! Miglior team, miglior costruttore e titoli piloti”.

Cosa hai detto ai dirigenti Ducati?

“A Domenicali gli ho detto “ma non avremo esagerato?” In questi mesi, a forza di stare in piedi sul divano e saltarci sopra negli ultimi giri, l’ho dovuto fare ricoprire! E’ stato un anno assolutamente da incorniciare e portarsi nel cuore come il tifo e la passione per le Rosse di Borgo Panigale”.

