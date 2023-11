Ducati festeggia i suoi campioni: appuntamento il 15 dicembre

Tre titoli mondiali piloti ed altrettanti tra i costruttori più quello “Best Team World SBK”. Il 2023 è stato un anno trionfale per Ducati, migliore perfino di quello precedente perché ai successi in MotoGP e Superbike su sono aggiunti anche quelli in Supersport. Per festeggiare quest’annata indimenticabile, la Casa di Borgo Panigale organizza “Campioni in Festa”. Per non rischiare problemi legati al maltempo, è stata scelta una location al coperto. L’evento si svolgerà nella serata di venerdì 15 dicembre presso l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Sarà un tripudio di bandiere. I team, ed i piloti incontreranno i loro tifosi per un appuntamento all’insegna della passione. L’evento sarà gratuito ed a breve verranno comunicati i dettagli.

Il 2023 è stato splendido. In MotoGP Francesco Bagnaia ha trionfato dopo un appassionante duello con Jorge Martin che ha tenuto gli appassionati con il fiato sospeso fino all’ultimo Gran Premio. Il 2024 promette di essere perfino più bello con l’arrivo di Marc Marquez che gareggerà per il team Gresini e nei primi test è andato subito fortissimo.

Nel Mondiale Superbike Alvaro Bautista ha dominato conquistando 27 vittorie e 31 podi complessivi su 36 gare (comprendendo anche le Superpole Race). In questo campionato Ducati ha vinto anche il titolo costruttori e quello per la miglior squadra con il Team Aruba. Alvaro Bautista il prossimo anno dividerà il box con Nicolò Bulega che ha stravinto il Mondiale Supersport regalando a Ducati un titolo che le mancava dal 1997 quando Paolo Casoli, per tutti Gasolio, aveva portato in trionfo la 748. Con Bautista prossimo ai 40 anni, Nicolò Bulega rappresenta il presente ed il futuro.

