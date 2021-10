Casco di Valentino Rossi: il tifoso fortunato esce allo scoperto

Valentino Rossi ha lanciato il casco verso la tribuna dove erano assiepati i suoi tifosi nel week-end di Misano-2. Il tifoso fortunato esce allo scoperto.

Al termine della gara MotoGP di Misano Valentino Rossi si è fermato sotto la tribuna del Popolo Giallo. Un momento davvero emozionante ripreso dalle tv di tutto il mondo. Il nove volte campione del mondo è andato a ringraziare il nocciolo duro della sua vasta tifoseria, che per l’occasione ha organizzato una scenografia con migliaia di cappellini gialli. Chapeau alla leggenda delle due ruote. E il pilota della Yamaha ha ringraziato lanciando i suoi guanti e il casco speciale disegnato da Aldo Drudi.

Un casco che vale oro, dal momento che si tratta di una edizione unica, indossata da Valentino Rossi nel suo ultimo Gran Premio di casa. Il fortunato tifoso esce allo scoperto postando la foto sul suo profilo Facebook. Si chiama Michele Quirini, tifoso del Dottore e musicista, residente a Fabriano. Una pioggia di commenti hanno coronato l’immagine sui social e il suo nome sta circolando in rete. “Buonanotte! E si, profuma di leggenda“. C’è chi gli consiglia di installare un antifurto in casa o di conservarlo nel caveau di una banca. E in effetti, se un giorno decidesse di mettere all’asta questo cimelio di Valentino Rossi, il valore potrebbe tranquillamente superare i 50.000 euro.

Foto: Facebook Michele Quirini