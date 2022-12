MotoGP, Bastianini come Bagnaia: “Con Ducati per diventare campione”

A Bologna per l’evento Ducati “Campioni in Piazza” era presente anche Enea Bastianini, reduce da un campionato MotoGP straordinario. Quattro vittorie e terzo posto nella classifica finale.

Un 2022 di grandi soddisfazioni, compresa quella di essersi conquistato la promozione nel team ufficiale per il 2023. Gigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti e Davide Tardozzi hanno deciso di assegnare a lui il posto di compagno di squadra del campione in carica Francesco Bagnaia. È stato preferito a Jorge Martin e vorrà dimostrare che la scelta non è stata sbagliata. Il talento per fare bene non gli manca e va certamente tenuto in considerazione per la lotta al titolo.

Bastianini ambisce al titolo MotoGP

Intervistato da Sky Sport MotoGP, il pilota riminese ha ribadito il suo desiderio di laurearsi campione del mondo anche nella classe regina, dopo aver trionfato in Moto2 nel 2020: “La voglia di vincere e di salire sul palco il prossimo anno c’è. I mezzi non mancano, la moto è in uno stato di forma incredibile. La moto nuova non ha funzionato male, però è giovane ed è presto parlare“.

Bastianini nella squadra factory Ducati ha tutto per poter vincere e ha grande fiducia di poter essere uno dei principali protagonisti nel 2023: “Il prossimo anno ho una grande opportunità correndo per il team ufficiale. Avrò un peso in più, ma devo cercare di trasformare questo peso in forza. Voglio essere sempre davanti, sempre competitivo e divertirmi“.

Sente di avere lo spessore tecnico per poter incidere sullo sviluppo della moto? Enea non ha dubbi: “Per la prima volta mi sono ritrovato a parlare con tante persone nei test, avevo tanti ingegneri davanti. Ho cercato subito di far capire cosa mi serve per il futuro e penso che abbiamo preso la direzione giusta. Io, Pecco, Jorge e Johann siamo d’accordo su quello che abbiamo avvertito in sella. Le indicazioni per la nuova Ducati ci sono“.

Foto: Instagram @DucatiCorse