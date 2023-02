Andrea Dovizioso e Hans-Georg Anscheidt tra le MotoGP Legends

La Hall of Fame del Motomondiale si arricchisce di altri due nomi. Uno è quello di Andrea Dovizioso, iridato 125cc 2004 e tre volte vice-campione MotoGP, ritiratosi dalle corse alla fine dello scorso Gran Premio di San Marino. Tuffo nel passato invece per quanto riguarda il secondo pilota. Si tratta del tedesco Hans-Georg Anscheidt, classe 1935, tre volte iridato nella scomparsa categoria 50cc. Le due cerimonie avranno luogo nei rispettivi appuntamenti di casa: per Dovi sarà al Mugello, per Anscheidt si va al Sachsenring.

Dovizioso sorpreso: “Che onore!”

“Quando me l’hanno detto sono rimasto davvero sorpreso” ha ammesso l’ex pilota forlivese. “È bello però sapere che il mio nome sarà aggiunto a quelli di tante leggende. Ho avuto una lunga carriera ma certo non me l’aspettavo, è un vero onore. Sarà un GP d’Italia molto speciale.” Stessa sorpresa anche per l’87enne campione di Königsberg: “La 50cc è una categoria arrivata in seguito nel campionato ed è scomparsa da tempo. Farò di tutto per essere al Sachsenring assieme a mio figlio.” Ricorda poi anche il passaggio non facile: la sua carriera è iniziata nell’Enduro, segue lo Speedway, poi s’è dovuto adattare all’asfalto ed alle piccole ‘zanzare’. Un cambiamento di grande successo, come dimostrano le tre corone mondiali, motivo per il quale riceverà questo riconoscimento. “Non frequento il paddock da tanto tempo, sarà un’emozione.”

I precedenti

Due nomi che si aggiungono ad una lista già molto ricca di piloti che hanno lasciato il segno nel Motomondiale. Ricordiamoli tutti: Giacomo Agostini, Hugh Anderson, Kork Ballington, Max Biaggi, Alex Crivillé, Mick Doohan, Stefan Dörflinger. Geoff Duke, Wayne Gardner, Mike Hailwood, Nicky Hayden, Jorge Lorenzo, Daijiro Kato, Eddie Lawson, Marco Lucchinelli, Randy Mamola, Anton Mang. Jorge ‘Aspar’ Martinez, Angel Nieto, Dani Pedrosa, Wayne Rainey, Phil Read, Jim Redman, Kenny Roberts, Kenny Roberts Jr. Jarno Saarinen, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Marco Simoncelli, Freddie Spencer, Casey Stoner, John Surtees. Luigi Taveri, Carlo Ubbiali and Franco Uncini, Valentino Rossi. Infine, ecco anche Dovizioso e Anscheidt.

Foto: motogp.com