MotoGP, Luca Marini: “Lo spero per Bagnaia, non per me”

Luca Marini si riconferma il più veloce nei test invernali dopo aver piazzato il miglior crono a Valencia e a Sepang. Il fratello di Valentino Rossi potrebbe essere il candidato a sorpresa per il titolo MotoGP, contando su una Ducati Desmosedici GP non ufficiale, ma che andrà subito forte e non richiede modifiche iniziali. La Ducati GP23 necessita ancora di affinamenti prima di avere il suo exploit, ma le divergenze dalla versione 2022 potrebbero essere davvero piccole.

Il team VR46 parte col botto

Il Mooney VR46 Racing Team ha voglia di podio dopo il primo conquista al GP di Assen nell’estate 2022. A disposizione del duo Marini-Bezzecchi la stessa moto con cui Pecco Bagnaia ha conquistato il Mondiale, un’arma vincente che potrebbe rivelarsi “fatale” per la concorrenza. Il direttore sportivo Alessio Salucci era più che sorridente al termine del test MotoGP in Malesia. Il ‘Bez’ ha segnato il best lap nel day1, Luca Marini nel day-3. “Marini ha confermato il buon feeling che aveva a Valencia l’anno scorso, la moto va veramente bene e dobbiamo ringraziare come sempre Ducati. E’ ancora all’inizio, siamo calmi, ma è bello divertirci anche un po’. Se ce li rubano? Lo spero per loro, significa che abbiamo fatto un buon lavoro“.

Assalto al podio MotoGP

L’11 e 12 marzo i piloti della Top Class svolgeranno l’ultimo test preseason a Portimao, lo stesso circuito teatro della prima gara in calendario due settimane dopo. A differenza dell’anno scorso Luca Marini non avrà novità da provare e potrà focalizzare l’attenzione solo su prestazione e setting della moto. C’è da fare i conti con le nuove gare sprint che si preannunciano come sfida ravvicinata in stile Moto3. “Mi aspetto gare pazzesche“, ha detto l’alfiere della VR46 Academy.

In Portogallo sarà libero da pensieri riguardanti lo sviluppo della Ducati Desmosedici. Saranno due giorni per continuare a migliorare il feeling con la moto e pensare già in ottica gara. “Abbiamo questo buon pacchetto che Pecco ha utilizzato per vincere il mondiale. Sono felice di guidare questa moto e ovviamente spero che gli altri non ottengano troppe parti buone“.

La Ducati ufficiale vista nel test MotoGP a Sepang ha dimostrato di avere un potenziale vincente da subito, anche se restano da ottimizzare alcune aree tecniche. A Borgo Panigale hanno fatto tesoro degli errori commessi nell’inverno 2021-2022, stavolta la moto è quasi pronta per vincere da subito. Pecco Bagnaia sembra avere tutte le carte in regola per il bis… “Lo spero per lui, ma non per me“, ha scherzato Luca Marini.

Foto: MotoGP.com