Aleix Espargarò vs. Alex Rins: a Portimao si respira aria di bagarre

Aleix Espargarò e Alex Rins hanno girato a Portimao in vista del prossimo campionato MotoGP. Sui profili social alcuni video on board.

Il maltempo che ha colpito la Catalogna ha impedito ai piloti di MotoGP di organizzare sessioni di allenamento al Montmelò. Per questo motivo Aleix Espargarò e Alex Rins si sono dati appuntamento a Portimao, in Portogallo, per proseguire la preparazione in vista del campionato. I due atleti residenti in Andorra hanno percorso oltre 1.200 km di distanza per girare in pista con le moto stradali: una GSX-R1000R per il pilota Suzuki, una RSV4 per l’alfiere Aprilia.

Qui hanno beneficiato di condizioni di pista ottimali per dare libero sfogo al loro estro. I due hanno registrato anche dei video on board che hanno pubblicato sui rispettivi social. Durante uno dei tanti giri in pista Alex Rins stava per perdere aderenza al posteriore ed ha evitato la caduta con una manovra da manuale. Nella sfida amichevole tra Rins ed Espargarò prova ad inserirsi anche Albert Arenas con la sua Yamaha R6. Una bella giornata di pieghe che lascia prevedere una serrata stagione di MotoGP, con gare ravvicinate e condizioni climatiche davvero estreme.

Sia Alex Rins che Aleix Espargarò hanno rinnovato con i propri team di appartenenza. Potranno quindi arrivare al primo Gran Premio di Jerez senza troppe pressioni. L’uno inizierà la stagione con la certezza di un prototipo già competitivo dall’anno scorso. L’altro con una RS-GP che lascia prevedere grandi prestazioni dopo il grande lavoro svolto a Noale dai tecnici Aprilia.

Foto e Video: Instagram @aleixespargaro