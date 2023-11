La classifica vista nel GP Valencia non è quella definitiva, c’è un aggiornamento. Fabio Di Giannantonio infatti è stato sanzionato per la pressione troppo bassa delle gomme, per lui è seguita una retrocessione. Ora il pilota Gresini (fresco ex del team di Nadia Padovani) è 4° nella classifica finale, davanti a lui passa Johann Zarco, che quindi saluta così il team Pramac Ducati. Promosso sul podio però anche Brad Binder, che così limita i danni dopo l’erroraccio costatogli la vittoria in questo ultimo round del 2023.

Di Giannantonio giù dal podio

Un’altra gara da protagonista, di cui il pilota romano era andato molto fiero. Ci aveva provato fino all’ultimo a strappare la vittoria a Francesco Bagnaia, già campione MotoGP dopo il disastro combinato da un Jorge Martin che, infine, ha avvertito tutta la tensione di una battaglia mondiale. ‘Diggia’ però non s’è fatto troppi scrupoli, voleva il secondo successo MotoGP e s’è incollato negli scarichi del numero #1 Ducati, già campione e quindi senza obbligo di vittoria. Non ha funzionato, Fabio Di Giannantonio ha completato la gara con un’ottima seconda posizione per salutare il team Gresini (e non c’è ancora certezza di un suo approdo in VR46, parola di Valentino Rossi). Ore dopo però ecco il cambio: la pressione delle gomme è al di sotto del limite consentito, arriva una retrocessione di tre posizioni. Un ultimo podio stagionale quindi che sfuma…

MotoGP, la classifica a Valencia

1. Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team

2. Johann Zarco – Prima Pramac Racing

3. Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing

4. Fabio Di Giannantonio – Gresini Racing

5. Raul Fernandez – CryptoDATA RNF Team

6. Alex Marquez – Gresini Racing

7. Franco Morbidelli – Monster Energy Yamaha Team

8. Aleix Espargaro – Aprilia Racing

9. Luca Marini – Mooney VR46 Racing Team

10. Maverick Vinales – Aprilia Racing

Foto: Valter Magatti