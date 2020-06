MotoGP, Uccio: “Valentino Rossi andrà avanti anche nel 2021”

Valentino Rossi sarà ai nastri di partenza anche nella stagione MotoGP 2021. A darne la conferma ufficiosa è l'amico inseparabile Uccio.

Valentino Rossi firmerà con il team Petronas SRT per la stagione MotoGP 2021. Dopo la prima conferma ufficiosa di Razlan Razali adesso arrivano anche le dichiarazioni dell’amico storico Alessio Salucci. Una bella notizia all’indomani della diramazione del calendario da parte della Dorna. Gli ingredienti per un Mondiale straordinario ci sono tutti, non resta che attendere il conto alla rovescia.

ROSSI AL TOP

Nella giornata di ieri il Dottore ha tenuto una sessione di allenamento a Misano, dove ha incrociato a distanza anche Max Biaggi, impegnato con il test privato di Aprilia. Le uscite in moto si susseguono a ritmo battente dopo il lockdown. Il 15 luglio è prevista la prima uscita MotoGP a Jerez per qualche ora di test prima del week-end. “Ci alleniamo due, tre volte alla settimana con il motorsport – ha spiegato Uccio a Sky Sport -. Poi il resto è lavoro fisico in palestra. Sarà un campionato strano, con tante gare ravvicinate, bisogna essere pronti“. Valentino Rossi si sta allenando come un pilota “che vuole tutto fuorché smettere, questo ci fa molto piacere. È un trascinatore, è uno che tira avanti anche gli altri ragazzi… La nostra intenzione è molto probabilmente quella di andare avanti anche per il 2021“.

ROSSI-MORBIDELLI COPPIA INSEPARABILE

Valentino Rossi dal prossimo anno cambierà livrea ma a sua disposizione avrà una YZR-M1 factory, alla pari di Vinales e Quartararo. “Sono strutturati molto bene, c’è la Yamaha a supportarci con la quale abbiamo un ottimo rapporto e molto probabilmente avremo Franco come compagno di squadra, dovrebbe essere una bella esperienza. Non è ancora tutto definito ma a fine mese, dovremmo esserci“. Qualche intoppo potrebbe nascere sulla sua squadra nel box Petronas, ma potrà contare su un compagno di squadra d’eccezione, l’amico Franco Morbidelli. “Siamo allo step prima, ne parleremo settimana prossima anche con Yamaha per capire come andare avanti, però della squadra non ne abbiamo parlato tanto perché Vale ci ha voluto pensare un po’ se continuare o meno. Sicuramente andremo avanti e poi parleremo dei dettagli con Yamaha da qui ai prossimi dieci giorni“.