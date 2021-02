La terza giornata di test MotoGP a Jerez si chiude con Aleix Espargarò al comando co 1'37"4. In pista anche Savadori, Pedrosa, Kallio, Oliveira e Lecuona.

Il circuito di Jerez ha regalato tre giorni primaverili per il test MotoGP che ha visto impegnati Aprilia, KTM e Honda. Dopo il best lap di Stefan Bradl nel day-1 e di Aleix Espargarò nel day-2, è il catalano del team Aprilia a chiudere al comando l’ultima giornata. In sella alla nuova RS-GP 2021 ha migliorato il miglior tempo del martedì di quasi tre decimi, siglando un 1’37″421, a meno di un secondo dal record ufficiale della pista andalusa detenuto da Maverick Vinales (1’36″584).

Diverse le novità su cui sta lavorando la casa di Noale, anche se non ha diffuso fotografie. Di certo i tecnici della casa veneta stanno lavorando su uno scarico più corto e un nuovo design aerodinamico. Soddisfatto Aleix Espargarò: “Bene, primo test 2021 concluso! Felice della mia prestazione, ora torno a casa a pedalare!“. Per il pilota di Granollers proseguirà la preparazione invernale in vista del primo test ufficiale MotoGP in programma il 5 marzo a Losail. Lorenzo Savadori ha concluso la sua terza giornata di prove private a Jerez con un tempo di sei decimi più veloce di ieri (1’39.049). A quanto pare sarà lui ad occupare la seconda RS-GP nella prossima stagione MotoGP.

In casa KTM Dani Pedrosa ha continuato il lavoro di evoluzione della RC-16, firmando un discreto 1’38″203. Otto i decimi che lo separano dal miglior crono di Espargarò, limando circa mezzo secondo dal suo record personale del day-2. Nel mercoledì di test a Jerez all’opera anche il collega finlandese Mika Kallio, il più lento dei quattro piloti MotoGP con un 1’39″778. Nei primi due giorni era rimasto fermo ai box, ma mercoledì ha finalmente tolto la ruggine invernale di dosso.

Stamane in pista anche Iker Lecuona e Miguel Oliveira rispettivamente con una BMW S 1000 RR e una Yamaha YZF-R1. Nessuno dei due ha montato il transponder del circuito, quindi i loro tempi non sono stati registrati. Non è sceso in pista, invece, il collaudatore Honda Stefan Bradl.

Test Jerez, day-3: tempi e classifica

1. Aleix Espargaró (Aprilia) – 1’37.421

2. Dani Pedrosa (KTM) – 1’38.203

3. Lorenzo Savadori (Aprilia) – 1’39.049

4. Mika Kallio (KTM) – 1’39.778