MotoGP/Superbike: Rodrigo, Vierge e Carrasco in azione a Barcellona

Gabriel Rodrigo, Xavi Vierge ed Ana Carrasco protagonisti sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Riprende l'attività dopo la lunga pausa.

I piloti di livello internazionale stanno ricominciando a girare un po’ ovunque. Dopo Andorra e Misano, è la volta del Circuit de Barcelona-Catalunya. Due gli alfieri del Mondiale MotoGP in pista, Gabriel Rodrigo (Moto3, Gresini) e Xavi Vierge (Moto2, Petronas Sprinta Racing), assieme alla pilota WorldSSP300 Ana Carrasco (Kawasaki Provec). Chiaramente con le dovute precauzioni richieste in queste circostanze.

Sono passati 68 giorni senza che ci fosse attività sul tracciato, qualcosa di inconsueto in una situazione normale. La pandemia però ha logicamente stravolto tutti i programmi, costringendo tutti i piloti ad un lungo stop. Dalle 10:00 alle 14:00 di questa mattina si sono però riaccesi i motori sul tracciato catalano, con i tre piloti protagonisti di una mattinata di test chiaramente a porte chiuse.

“Mi sono sentito di nuovo libero. Che bello riprovare l’adrenalina in pista!” ha commentato a turno concluso Xavi Vierge. “Sembrava non arrivasse mai questo giorno” ha aggiunto Gabriel Rodrigo. Visibilmente felice anche Ana Carrasco. “Tre mesi senza salire in moto sono stati molto lunghi” ha sottolineato l’ex iridata SSP300. “Un grazie al circuito per averci offerto questa opportunità.”