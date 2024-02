MotoGP, queste sono ancora moto? L’ing. Manganelli dice la sua

Cosa stanno diventando le MotoGP? Nei test a Sepang le cinque aziende presenti hanno introdotto una serie impressionante di evoluzioni aerodinamiche. Ormai i prototipi sono un florilegio di ali, appendici, alettoni, profili, come mai si era visto nelle competizioni motociclistiche. “Sembriamo la F1, non mi piace” ha detto Marc Marquez prima di scendere in pista. L’ing. Mario Manganelli conosce bene la materia: è stato responsabile sviluppo motore dell’Aprilia RSV4 (sette Mondiali Superbike conquistati, fra piloti e Costruttori) inoltre ha guidato il test team Aprilia RS-GP nelle prime fasi del progetto. Nel video qui sopra la sua opinione sulla strada che ha imboccato la top class, e alcune osservazioni su quanto si sta vedendo in pista. Seguiteci su CorsedimotoTV