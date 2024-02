Il Mondiale Endurance FIM EWC aprirà alle moto ad idrogeno

Si tratta di un’indiscrezione, ma tutt’altro che priva di fondamento. Nelle prossime settimane, nelle competenti sedi della Federazione Motociclistica Internazionale, i responsabili della FIM e del Mondiale Endurance motociclistico FIM EWC (promoter Warner Bros Discovery Sports Events in primis) discuteranno di una novità che potrebbe rappresentare una svolta per tutto il settore a due ruote. Nel prossimo futuro le competizioni motociclistiche di durata apriranno alle moto ad idrogeno. Di fatto una decisione che riprenderà un po’ la strada intrapresa anche nell’analogo campionato a quattro ruote (WEC).

SPINTA VERSO L’IDROGENO

Di questi giorni la notizia che, dopo Kawasaki con la H2 HySE, anche Honda, Yamaha e Suzuki stanno sviluppando progetti di moto ad idrogeno H². Non da meno l’Istituto di ricerca Fraunhofer di Chemnitz ha annunciato che, entro la fine del 2025, verrà lanciato il progetto Hydrocycle, realizzando una moto con propulsione a celle a combustibile a idrogeno.

VIA LIBERA ALL’IDROGENO NEL MONDIALE ENDURANCE

Se le “Big Four” stanno puntando sull’idrogeno, le competizioni motociclistiche non possono stare a guardare. Con lungimiranza e cercando di precorrere i tempi, nel FIM EWC si studierà un opportuno regolamento per consentire alle moto ad idrogeno di poter affrontare le 24 ore (Le Mans e Bol d’Or) previste dal calendario. Questa nuova concezione di motociclette correrebbero nella Experimental, classe riservata (lo dice il nome stesso) a moto sperimentali. Questo sulla carta, in quanto finora abbia accolto soltanto moto con forcelle non-convenzionali o in attesa di omologazione.

IN PASSATO NELL’ENDURANCE SI APRI’ ALL’ELETTRICO

Maggiori dettagli verranno comunicato in seguito, con l’auspicio possa andar meglio di quanto successo nel 2018. Sei anni or sono, in occasione della 24 ore di Le Mans, la Sarolea elettrica effettuò qualche giro dimostrativo in vista di una partecipazione nel futuro a breve-medio termine. Un progetto mai concretizzatosi…