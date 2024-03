MotoGP Qatar: Warm Up a Maverick Vinales, giorno del riscatto?

Svetta una Aprilia in questa prima sessione MotoGP della domenica. Maverick Vinales, finora piuttosto sottotono ed anzi in difficoltà con la sua RS-GP, piazza il miglior crono del Warm Up. Riuscirà ad emergere anche nella gara odierna? Il podio di Aleix Espargaro nella Sprint la dice lunga sul potenziale della moto sul tracciato di Lusail… Dietro a Vinales ecco Marco Bezzecchi, altro pilota che ha bisogno di qualcosa in più oggi, così come Raul Fernandez in terza posizione. Marc Marquez intanto ne ha approfittato per studiarsi Francesco Bagnaia… Alle 18:00 scatterà il GP, chi sarà protagonista? Ecco intanto com’è andata la prima sessione della domenica.

GP Qatar, tutti gli orari del 10/03 a Lusail

MotoGP Warm Up

Il primo pensiero è trovare il giusto grip con le gomme. Più piloti infatti hanno accusato questa difficoltà nella MotoGP Sprint di ieri, questa sessione quindi verrà sfruttata per cercare di trovare una soluzione in vista del GP. In parallelo però non manca la ricerca del tempo, come dimostra l’assalto finale anche in questa prima sessione della domenica. Alla fine il migliore sarà Maverick Vinales, reduce da giornate complicate e da una Sprint al di sotto delle aspettative. Lo vedremo riemergere in questa gara lunga della MotoGP? È la speranza anche di Marco Bezzecchi 2° e di Raul Fernandez 3° in questa sessione, senza dimenticare tutti gli altri attesi protagonisti. Non dimentichiamo in particolare Marc Marquez e Pedro Acosta, che già hanno brillato nella gara breve del sabato… Sarà un GP Qatar da non perdere.

La classifica

Foto: Michelin Motorsport