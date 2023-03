MotoGP, Portimao SOS cadute e polemiche: rivincita live in TV e streaming

Era scontato che la novità MotoGP alzasse i toni. La gara sprint, coi suoi dodici giri di fuoco, è stata introdotta proprio per movimentare lo spettacolo nelle giornate di vigilia dei 21 GP dell’estenuante calendario MotoGP ’23. Su distanza dimezzata rispetto alla gara principale (25 giri) i piloti rischiano il tutto per tutto. Con le conseguenze che si sono viste: Luca Marini è scivolato, coinvolgendo l’incolpevole Enea Bastianini, che nell’impatto si è rotto la scapola destra e dovrà saltare (almeno) il prossimo GP in Argentina. Nervi tesi anche fra Joan Mir e Fabio Quartararo, costretto ad allargare la traiettoria e ripartire dal fondo da una manovra azzardata del neo acquisto Honda HRC.

Joan Mir in penalità

L’azione di Joan Mir non è piaciuta ai commissari, che hanno irrogato una penalità “long lap penalty” da scontare nel GP di oggi. Honda HRC ha presentato appello ma è stato respinto. Sarò una gara compromessa quindi per l’ex iridato, attesissimo al debutto con Honda dopo il ritiro dal Mondiale della Suzuki con cui aveva vinto il titolo nel 2020. Nella gara sprint è andato a terra anche Marco Bezzecchi, che si è lamentato molto della condotta di gara di Aleix Espargaro, pupillo Aprilia. Per il team VR46 è stato un sabato bestiale: entrambi i ragazzi di Valentino Rossi sono finiti per le terre.

Warm up ridotti, le altre cilindrate restano senza

Aldilà dei rischi che comporta, la gara sprint è stata un successo per lo spettacolo offerto. Oggi si completa il programma del primo GP con il nuovo format. La novità è la riduzione del warm up a soli dieci minuti, praticamente si tratterà di un semplice “installation lap” utile solo a verificare che non ci siano problemi. Peggio ancora per Moto3 e Moto2 che affronteranno il GP senza nessun riscaldamento mattutino. La diretta del GP Portogallo (gli orari qui sotto) è per soli abbonati su Sky MotoGP, differita a partire dalle 14:15 su TV8: per vedere la MotoGP in chiaro bisognerà aspettare le 17:15.

Domenica 26 marzo

10:45-10:55 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara

