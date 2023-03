MotoGP Portimao, Prove 2: spunta Miller, Pol Espargaro che botto

Due bandiere rosse segnano questa seconda sessione di prove MotoGP a Portimao. La prima per un blackout, la seconda invece provoca ben più apprensione: Pol Espargaro, al secondo incidente del turno, rimane a terra: immediati i soccorsi del personale medico, il pilota #44 viene poi evacuato in ambulanza ed in seguito in ospedale. Come riferimenti cronometrici siamo al di sotto del record, da notare che questo riesce non solo ai piloti Ducati. Ma il tempo di 1:38.725 stampato da Pecco Bagnaia nel 2021 è stato ampiamente riscritto, al comando però alla fine arriva Jack Miller! Tempi e cronaca della sessione.

MotoGP, dove siamo rimasti

Il passaggio a Ducati sembra fargli bene: Alex Marquez s’è già tolto una soddisfazione, comandare le prime libere a Portimao. Come da pronostico, tutte le Rosse hanno iniziato fortissimo, ma vedremo se nel pomeriggio spunterà qualcun altro in top ten. Intanto Brad Binder sta ancora risentendo di un forte incidente occorsogli nei test ufficiali, con annesso forte dolore al collo. “Non sembrava niente di importante, abbiamo scoperto stamattina quant’era serio” ha ammesso Francesco Guidotti a motogp.com. Ma ecco spiegato come mai l’esperto pilota KTM non si sia mosso dal fondo della classifica MotoGP nelle prime prove. Si riparte da qui per il secondo ed ultimo turno di giornata, ma non mancheranno svariati imprevisti…

Le bandiere rosse

A referto un salvataggio per Pecco Bagnaia, seguono incidenti per Pol Espargaro (causato da un problema al posteriore ancora da identificare) e Joan Mir, al minuto 46:38 ecco comparire la bandiera rossa per un blackout. Alla fine si riesce a ripartire, in cinque scendono sotto il record assoluto della pista, ma non mancano anche altri incidentati: Marco Bezzecchi, Augusto Fernandez, Raul Fernandez. A -13:55 c’è la seconda bandiera rossa, stavolta però per un secondo incidente di Pol Espargaro. Il pilota GASGAS Tech3, protagonista di un highside alla curva 10, è rimasto a terra, subito soccorso dal personale medico oltre che da Miguel Oliveira, rialzatosi dopo un violento highside ma senza conseguenze. Segue una lunga pausa per permettere i soccorsi, poi si riparte.

L’ultimo quarto d’ora

In questo tempo Luca Marini e Marc Marquez si uniranno alla lista degli incidentati. Pecco Bagnaia invece ne approfitta per volare al comando, ma si deve fermare poco dopo (benzina finita?) e spingere la sua Rossa fino al box. Ma non finisce qui: spicca il volo anche Maverick Vinales, ma è Jack Miller a piazzare la zampata che non ti aspetti! Un piccolo sorriso per KTM dopo l’incidente da paura di Pol Espargaro, al quale si riscontrano traumi a schiena e petto. Il pilota GASGAS Tech3 è stato trasportato all’ospedale di Faro per controlli più approfonditi, se ne saprà di più nelle prossime ore.

MotoGP, P2/combinata

Foto: KTM Images