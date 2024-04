MotoGP, Nicolas Goyon (Tech3) “Acosta guida come nessun altro”

di Marc Seriau/paddock-gp

La gestione degli pneumatici, Michelin e le sue nuove gomme, il telaio in carbonio, le sensazionali pieghe di Pedro Acosta. Tante le domande poste a Nicolas Goyon, team manager di Red Bull GASGAS Tech3 in MotoGP, squadra con cui sta correndo quest’anno l’incredibile esordiente. Dopo la prima parte dell’intervista, ecco la seconda parte.

Altro argomento interessante, perché qui siete davvero dei pionieri. Questo è il primo anno in cui correte con telai in carbonio, più in via sperimentale ma con una certa regolarità. A memoria, ci sono state delle piccole cadute durante i test MotoGP: come è andata? Qual è la procedura dopo una caduta?

È ancora abbastanza nuovo e alla Pierer Mobility nessuno ha ancora la prospettiva necessaria per avere la massima tranquillità riguardo a questo nuovo materiale. Di conseguenza abbiamo protocolli di verifica del telaio abbastanza rigidi. In parole povere, non appena si verifica un problema, come una caduta o simili, abbiamo l’ordine di far controllare il telaio. Per i tecnici è ancora più impegnativo di prima, perché costringe molto più spesso a smontare [la moto] ed eventualmente a cambiare telaio, per fare esperienza.

Poco a poco immagino che, se non avremo grossi problemi, allenteremo anche questi rigidi controlli. Abbiamo sperimentato uno schema simile quando abbiamo avuto i primi forcelloni in carbonio. All’inizio è stata una cosa nuova, eravamo molto, molto restrittivi sui km, sui controlli, eccetera. Abbiamo fatto esperienza e abbiamo capito che in certi casi potevamo stare tranquilli. In caso di incidente grave lo smonteremo sempre per farlo revisionare. Faranno un sacco di analisi per controllare se va tutto bene, poi ce lo rimandano.

I controlli si svolgono in Austria?

Sì, per la maggior parte sì. Vengono mandati in Austria perché servono radiografie e attrezzature che non necessariamente abbiamo sui circuiti.

È interessante perché anche in questo ambito KTM è ancora pioniera. Anche se ci sono già stati dei tentativi, soprattutto in Ducati, con i telai in carbonio, senza molto successo…

Sì, questo è sicuro. Questo primo telaio è apparso in gara sulla moto per la wild card di Pedrosa a Misano, con il risultato che sappiamo, cioè che è arrivato 4°, quindi un ottimo risultato per una wild card. Il giorno successivo tutti hanno effettuato dei test, quindi questo telaio è stato testato dai piloti ufficiali, con un risultato più che promettente. Beh, bisogna ammetterlo, visto che Pedrosa è arrivato 4° il giorno prima, non gli vai a dire “Ah no, non funziona” [risata]. A volte però la storia è ancora abbastanza incredibile, perché penso che se Pedrosa fosse caduto, forse questo telaio lo avremmo visto apparire solo l’anno prossimo o anche più in là.

Ma ehi, è arrivato 4o. I piloti l’hanno provato il giorno dopo, l’hanno trovato efficace e hanno insistito per averlo. Ma non era assolutamente previsto di portare questo telaio durante la stagione 2023. I piloti però hanno spinto forte e in fabbrica tutto è stato messo un po’ in discussione per cercare di fornirlo prima ad un pilota, poi ad un altro. Ne avevano uno e uno, in termini di telaio, e con l’avanzare della stagione hanno iniziato a portare pezzi di ricambio, eccetera. Questo è il motivo per cui non li abbiamo ricevuti, perché nessuno era pronto per questo modifica. Durante l’inverno è stato fatto un grosso sforzo per fornirlo anche al team Factory di cui facciamo parte.

Di Acosta abbiamo notato che era l’unico pilota KTM MotoGP a strofinare con forza i bordi inferiori della carena. Il ragazzo non è particolarmente pesante, anzi, e allora perché?

No, non è pesante, ma c’è qualcosa di notevole nella sua guida. Inoltre, e questo s’è già visto in alcune interviste, ha un angolo di piega incredibile!

Va bene l’angolo, non la compressione?

No. Penso che ci siano davvero due parametri distinti. Il primo è l’angolo di piega, già abbastanza significativo. Ha uno stile di guida davvero unico e la maggior parte dei piloti concorda sul fatto che c’è qualcosa da imparare: guida la sua moto come nessun altro. Questa è una cosa, la seconda è anche una questione di impostazioni. Questo significa che se, ad esempio, si decide di avere il posteriore della moto piuttosto basso, si tenderà a strofinare più facilmente le carene. L’altro parametro sono tutte le impostazioni della sua moto, quindi non c’è niente di estremo, ma dipende da questo.

Il che significa che forse influisce un po’ di più su di lui rispetto agli altri. Ma tutti hanno toccato più o meno! Questo perché a Portimao attivi il dispositivo d’altezza, abbassi così la parte posteriore della moto, e ad un certo punto hai una compressione, beh un piccolo dosso, e su questo dosso tocchi. Questa è la caratteristica di questo circuito e forse non la troveremo altrove nel campionato. C’è quindi questo piccolo intoppo dove tutti toccano più o meno, ma è chiaro che Acosta, in quel posto, è quello che tocca di più.

E questo non ti ha preoccupato, visto che la carenatura inferiore dev’essere utilizzata come copertura dell’olio in caso di perdita?

Sì, questo ci preoccupava e abbiamo adottato alcune misure per ridurre questo problema. Ciò significa che durante il fine settimana del Gran Premio del Portogallo siamo intervenuti e abbiamo apportato modifiche alla carenatura inferiore per rimanere entro le regole.

