MotoGP Mugello: Clamoroso, Marc Marquez si ferma di nuovo!

Marc Marquez subito dopo il GP d’Italia al Mugello si sottoporrà ad un quarto intervento chirurgico all’omero destro seriamente lesionato nell’incidente di Jerez del luglio 2020. Da quella sfortunata domenica, nella gara d’apertura della MotoGP di due anni fa, l’otto volte campione del Mondo non ha più avuto pace. I medici hanno stabilito che, nonostante l’operazione compiuta lo scorso dicembre a Madrid, l’osso non è a posto ed il pilota catalano non ha ritrovato la giusta mobilità. Continuano invece il dolore e la mancanza di forza. Grossi problemi di tenuta fisica che stanno rallentando Marc Marquez, a cui segue l’inevitabile necessità di tornare in sala operatoria. Tempi di recupero al momento ignoti, si procede un passo per volta.

Le parole di Alberto Puig

“Diciotto mesi fa Marc Marquez ha avuto il suo primo intervento, è stato un lungo processo di riabilitazione” ha iniziato il team manager Repsol Honda. “Ci sono stati tanti progressi, ma al momento la sua posizione in sella non è ancora quella che vuole. Dopo aver analizzato la situazione con tutti i medici, ieri abbiamo avuto la conferma della notizia che serve un nuovo intervento. Marc si fermerà dopo questo GP e si opererà negli States. È stato un periodo duro e difficile, ha sofferto molto.” Sottolineando anche che “Ci avevamo già pensato in precedenza, ma l’osso non era ancora abbastanza ‘duro’ per provarci, ora invece sì. Proprio ieri ci hanno chiamato, confermando di aver fatto tutte le analisi possibili. L’operazione consisterà nell’estrazione di materiale di osteosintesi che già tiene nel braccio, più altro materiale per aiutarlo a riprendere la giusta mobilità del braccio. Rivedremo poi la situazione per il 2023, al momento è difficile ma valuteremo passo per passo.”

“È un incubo”

“L’operazione sarà la prossima settimana.” Marc Marquez inizia così il suo commento in conferenza stampa. “Dal primo intervento tutto è stato complicato, ma hanno fatto tutti un ottimo lavoro. Sono tornato a competere, ma sono ancora molto limitato. Ho seguito i consigli dei dottori, ho chiesto pareri per provare a sistemare il braccio, ma sto ancora soffrendo molto. Accuso molto dolore e mi manca forza, e ho cominciato a sforzare troppo l’altra spalla, che ne sta risentendo.” Un discorso di cui si parla da tempo. “A ottobre, quando mi sono fatto male agli occhi, abbiamo iniziato a parlarne. Sono tornato, ho lavorato tanto in questi quattro mesi, ma non ci sono stati miglioramenti. C’è stato un ultimo meeting dopo Jerez ed abbiamo iniziato a considerare un’altra operazione. Non lo volevo, ma ora è la soluzione migliore.” Ammettendo anche che “Attualmente è un incubo, non sto guidando come voglio e non mi diverto. Sono sicuro però di poter tornare presto, anche se non so quanto tempo ci vorrà. Non dobbiamo avere fretta.”

Foto: Instagram