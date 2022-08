Le prime 12 gare del Mondiale 2022 ci hanno consegnato un trio di piloti al comando della classifica generale. Il campione MotoGP in carica Fabio Quartararo tiene il comando, dietro di lui ci sono Aleix Espargaró e Pecco Bagnaia. Il divario ancora premia l’alfiere Yamaha, ma l’esperto pilota Aprilia e l’uomo di punta Ducati lo stanno preoccupando un po’ di più. Soprattutto dopo due gare non proprio memorabili per il francese… Chi avrà la meglio? Marc Marquez, spettatore esterno a causa dei guai fisici, osserva con interesse il terzetto al comando e ha detto la sua in merito.

Italia all’attacco

Il primo della lista è il fresco vincitore degli ultimi due GP. Pecco Bagnaia sa benissimo che non può più permettersi errori, ma l’impressione è che ogni pezzo sia andato a posto. “Sembra che abbia preso una buona strada” ha dichiarato Marc Marquez a motogp.com. “Quello austriaco è un altro dei suoi tracciati preferiti, poi c’è anche Misano… Certamente sarà uno dei maggiori contendenti per il titolo.” Parole che di sicuro piaceranno molto a Ducati, che continua a sognare la replica di quel lontano 2007… Ma non è l’unico marchio italiano protagonista, ormai è arrivata anche Aprilia. “È decisamente la sorpresa del campionato” ha sottolineato Marquez. Evidenzia quanto fatto da Aleix Espargaró, alla sua migliore stagione di sempre in MotoGP, ma non solo. “Ora sta diventando veloce anche Viñales, questo certamente alza ancora il livello.”

“Ha bisogno di aiuto”

Contro i marchi tricolori c’è il campione in carica. Fabio Quartararo ha ancora un ampio margine, ma gli inseguitori mettono pressione e l’iridato MotoGP 2021 è reduce da due GP non proprio memorabili. Marc Marquez dice la sua sulla situazione del francese. “Ha bisogno di un aiuto da Yamaha. Lottare contro gli altri, senza velocità sul dritto, sta diventando più difficile” ha sottolineato. “In gara, se riesce a portarsi al comando è il migliore in griglia, ma se deve lottare diventa dura superare.” Intanto tocca al Red Bull Ring in parte rivisto. Ducati però vanta sei trionfi in otto edizioni (compresi i due eccezionali GP di Stiria), solo KTM è riuscita ad impedire il trionfo totale. Aprilia sogna il colpaccio, Quartararo ce la metterà tutta per ripetere almeno i podi ottenuti nel 2019 e nel 2021 (GP Stiria). Sarà un 13° round molto importante in ottica iridata.

