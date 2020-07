E' proprio vero: sia in ospedale a Barcellona, subito dopo l'intervento, che a Jerez nel centro medico Marc Marquez ha fatto flessioni. Con l'omero sinistro operato...

Marc Marquez può ancora vincere il Mondiale MotoGP 2020? Fabio Quartararo ha capitalizzato l’assenza del campione in carica e guida la classifica a punteggio pieno: 50 punti, il massimo possibile. Salvo aggiunte in corso d’opera, restano 11 GP alla fine. Il fuoriclasse Honda non è nuovo a strisce di successi clamorose, nel 2014 ne mise in fila dieci consecutive. L’anno scorso, per non tornare tanto indietro nel tempo, il peggior risultato è stato secondo, al netto dell’unico ritiro per caduta, ad Austin. La differenza fra primo e secondo posto è cinque punti. Quindi: teoricamente è fattibile. Bisognerà vedere se due settimane che mancano da qui al prossimo GP a Brno saranno sufficienti per permettergli di presentarsi in pista in condizioni fisiche tali da renderlo competitivo al primo colpo. Se Marc Marquez torna lui in fretta, la rimonta è possibile…

Le flessioni con il braccio operato

Intanto Dorna, promoter della MotoGP, ha diffuso poco prima della partenza del GP d’Andalusia le immagini esclusive dell’odissea a cui Marc Marquez si è sottoposto per tornare in pista a Jerez a soli quattro giorni di distanza dall’operazione all’omero sinistro. Le voce delle decine di flessioni che avrebbe fatto prima di uscire dall’ospedale di Barcellona sembravano fantasia, invece è tutto vero. Guadate per credere. Una volta tornato a casa, a Cervera, Marc Marquez ha indossato una vecchia tuta provando la posizione di guida su una MotoGP della sua collezione privata. Poi, una volta arrivato in circuito, i medici di gara lo hanno “costretto” a mettere di nuovo sotto sforzo il braccio sinistro. E giù un’altra serie di flessioni…