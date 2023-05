MotoGP Le Mans, Prove Libere: intoppi per Ducati e KTM

Ultimo turno MotoGP per prepararsi alle qualifiche, che scatteranno a breve. Maverick Vinales s’è preso la testa della classifica di queste prove libere, qualche problemino invece per Ducati e KTM. Sessione ininfluente in ottica qualifiche, ma importante come le ex FP4. Ricordiamo che troveremo entrambe le Yamaha in Q1, ulteriore conferma di un momento difficile per la casa di Iwata in MotoGP. Vediamo intanto i tempi registrati in questo turno.

Marquez con telaio KALEX, gli altri…

Come accennato, problemi in casa Ducati proprio all’inizio di questa sessione MotoGP. A referto infatti un incidente per Marco Bezzecchi nel giro d’uscita, senza conseguenze. Non manca anche qualcosa da sistemare sulla Desmosedici di Francesco Bagnaia, che di colpo rallenta e deve spingere la sua moto verso il box. Il problema però viene prontamente risolto.

Si va avanti con quello che lo stesso #93 aveva definito “obbligatorio” da provare. Soprattutto dopo aver saltato la giornata di test a Jerez per infortunio. Non che l’inizio sia stato dei migliori, Marquez infatti ha riportato ben due incidenti nella prima giornata a Le Mans, ma è stato pure l’unico pilota Honda a prendersi direttamente la Q2! Da dire però che ha due telai KALEX che sembrano piacergli molto, Mir ne ha uno, mentre in LCR ancora nessuna prova… A referto anche qualche intoppo finale per Jack Miller, che deve riportare la sua KTM al box a spinta.

MotoGP, la classifica

Foto: motogp.com