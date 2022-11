MotoGP, Johann Zarco di nuovo coach delle giovani promesse francesi

Le due ruote francesi attualmente hanno in Fabio Quartararo e Johann Zarco i suoi maggiori punti di riferimento. La Federazione transalpinia però sta iniziando a lavorare di più sui talenti del futuro, per assicurare un ‘seguito’ all’iridato MotoGP ed al bicampione Moto2. Quest’ultimo si è messo nuovamente a disposizione delle giovani promesse francesi. Tra i presenti anche Lorenzo Fellon, che non ha perso l’occasione per allenarsi accanto al suo pilota di riferimento (prima di arrivare nel Mondiale correva col #5).

Ricordiamo, dall’anno scorso la Federazione motociclistica francese ha iniziato ad organizzare dei corsi per le nuove leve delle due ruote, a partire dai 7 anni d’età. L’obiettivo è dare sempre più occasioni ai giovanissimi, sperano di scoprire dei nuovi Quartararo o Zarco. Ricordiamo, questi ragazzini possono già contare sui consigli di due persone di grande esperienza come l’ex Motomondiale Alexis Masbou e Jean-Dominique Brechon. Ma riecco anche Johann Zarco, nuovamente a disposizione dei giovani.

Non è la prima volta che succede: l’abbiamo visto in azione ad Alessandria, lo scorso inverno s’è messo a disposizione della Federazione francese per alcuni corsi sulla pista di karting Circuit Jura Sud di Moirans-en-Montagne (i dettagli). Stavolta lo troviamo sul circuito di karting di Manosque per alcune giornate dedicate tra sessioni in pista, debriefing, consigli personalizzati e preparazione fisica. “Grazie giovani, due giorni fantastici!” è stato il commento di un entusiasta Zarco via social.

Foto: William Joly