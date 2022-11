100 Km dei Campioni: sfida a coppie rinviata per maltempo

La “100 km dei Campioni” sarà rinviata a domenica 27 novembre a causa del maltempo. La seconda giornata di sfide si sarebbe dovuta svolgere sabato pomeriggio. La gara è stata rinviata a domenica a causa del maltempo e per preservare la sicurezza dei piloti. Durante la notte sul territorio di Tavullia si è abbattuto un forte temporale che ha reso complicato lo sterrato ovale del Ranch di Valentino Rossi.

La sfida a coppie spostata a domenica

Dopo l’Americana del venerdì, vinta da Luca Marini, tutti aspettavano l’attrazione principale di sabato, “La 100 km dei Campioni”. Nella sfida a coppie il vincitore di ieri farà coppia con suo fratello Valentino Rossi per tentare di difendere il successo dello scorso anno. Ma tifosi e invitati dovranno attendere domani, perché il meteo ha spinto gli organizzatori a rinviare tutto a domenica per questioni di sicurezza. Saranno ore utili per i piloti per passare del tempo a pranzo con amici e colleghi. Il programma di domani prevede una sessione di warm-up alle 12:00, dalle 14:00 la competizione a coppie, verso le 18:00 la premiazione.

Come ampiamente sottolineato, in questa ottava edizione della ‘100 Km’ non è prevista una diretta TV per i tanti appassionati. Ma fortunatamente sui social circolano immagini e qualche video che ritraggono la giornata di ieri. Un piccolo antipasto in vista del periodo natalizio, quando Sky Sport MotoGP trasmetterà le immagini di questo evento ormai tradizionale di fine anno. Tra le coppie maggiormente accreditate per la vittoria di domani: Luca Marini-Valentino Rossi, Francesco Bagnaia-Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli-Andrea Migno, Celestino Vietti-Niccolò Antonelli. Tra gli outsider occhi puntati sul duo Danilo Petrucci-Paulin Gautier.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon