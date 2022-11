Musica, amici, abbracci, foto di rito, autografi, ospiti provenienti da ogni angolo d’Europa. E soprattutto gas spalancato sulle moto da flat track, con piloti di grosso spessore che si sfidano sullo sterrato ovale del Ranch di Valentino Rossi. Questo e molto altro è la ‘100 Km dei Campioni’ che ha visto chiudere la prima giornata con la vittoria di Luca Marini nella sfida ‘Americana’. Il pilota del team Mooney VR46 impegnato in MotoGP fa leva sul ‘fattore campo’ per avere ancora una volta la meglio sui compagni di Academy e i tanti ospiti che affrontano lo sterrato ovale a suon’ di traversi.

Luca Marini vince l’Americana

L’obiettivo primario è ritrovarsi e divertirsi come in un party di fine anno, ma una volta in azione non si risparmia nessuno. Nel day-1 della ‘100 Km dei Campioni’ il fratello di Valentino Rossi sale sul gradino più alto del podio. In attesa di centrare il bis nella gara a coppie di oggi che prenderà il via poco dopo le 12:00 e che si concluderà intorno alle 18:00. “Penso di aver vinto un altro prosciutto e salsiccia che posso sicuramente utilizzare in inverno – scherza Luca Marini a Sky Sport -. Ma scherzi a parte, è sempre una bella sensazione poter dimostrare la mia velocità ogni anno. La gara Americana è stata molto difficile e sabato il livello al Ranch salirà ancora“.

La 100 Km dei Campioni prima dei saluti

Una giornata di sole che ha offerto grande show ai tanti presenti solo su invito, con le sole telecamere di Sky Sport ammesse all’evento. “Abbiamo beccato una bella giornata, non è il classico freddo del Ranch, quest’anno c’è un clima da weekend vero e ci sono tanti piloti forti“, ha sottolineato Luca Marini. Dopo aver concluso il 2022 con il miglior crono nella giornata unica di test MotoGP a Valencia, adesso vuole chiudere in bellezza. Oggi dovrà ripetersi insieme al fratello maggiore Valentino Rossi nella ‘100 Km’ vera e propria, alternandosi anche il transponder da una moto all’altra. Perché se è vero che c’è un grande spirito di amicizia e aria natalizia, è altrettanto chiaro che i ragazzi della VR46 Academy non vogliono lasciare che la vittoria simbolica finisce nelle mani di un ospite….