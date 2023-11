MotoGP, il calore “bestia nera” Aprilia anche in Malesia?

Gli appuntamenti “caldi” della stagione stanno creando non pochi problemi ad Aprilia. L’ultimo caso eclatante si è verificato nello scorso GP in Thailandia, con tutti i piloti in grave difficoltà per il caldo sprigionato dalle RS-GP, in aggiunta al clima tipico del paese. Un problema non nuovo per la casa di Noale, che non sembra particolarmente semplice da risolvere. Il prossimo round in Malesia presenterà le stesse condizioni, come se la caverà il quartetto Aprilia?

MotoGP, il misterioso caso della Aprilia “troppo calda”

“Speriamo si possa fare qualcosa”

Un timore espresso da Razlan Razali verso il fine settimana a Sepang. “Non sarà facile: una combinazione di calore, umidità e pioggia” ha dichiarato il boss di RNF Aprilia, che ben conosce il clima di casa. Ricorda poi la difficoltà di una decina di giorni fa: “Il calore non è un buon amico della Aprilia RS-GP. Spero si possa fare qualcosa per permettere a Miguel e Raul di essere più comodi in moto nel calore malese.” Una situazione a cui devono pensare anche i ragazzi del team ufficiale. Aleix Espargaro ha accusato gli stessi malesseri di Fernandez, Maverick Vinales ha ammesso che non avrebbe difficoltà a fermarsi ancora in caso di una nuova situazione ingestibile.

Aprilia per il riscatto

Serve un’iniezione di fiducia per i quattro piloti del marchio veneto, protagonisti di un’annata a più facce. Ora si va a Sepang: le sensazioni erano state positive durante i test invernali, ma ora troveranno un clima differente. Miguel Oliveira, fresco papà-bis del piccolo Pedro, cercherà di cambiare rotta in un periodo complesso, Raul Fernandez invece mira alle prime 7 posizioni. Espargaro vanta qualche top 10 in Malesia, Vinales ci ha vinto con Yamaha nel 2019. Aprilia punta a risultati di peso per chiudere la stagione al meglio, sperando che a Sepang il caldo non sia di nuovo determinante.

Foto: CryptoDATA RNF MotoGP Team