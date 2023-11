MotoGP, Marc Marquez-Honda: comincia il conto alla rovescia

Marc Marquez correrà le sue ultime tre gare con la RC-V del team Repsol Honda, poi inizierà la nuova avventura con la Ducati del team Gresini. Dovrà stringere i denti ancora per tre Gran Premi, con una moto che sembra non avere speranze di vittoria neppure nella prossima stagione MotoGP. Il 28 novembre, a Valencia, salirà finalmente sulla Desmosedici GP23 per cominciare a raccogliere le prime impressioni sulla Rossa emiliana prima del lungo stop invernale.

Marquez-Honda inizia il countdown

Occhi puntati sul circuito di Sepang, teatro dei test precampionato tenutisi a febbraio. Già in quella occasione Marc Marquez aveva avvertito che il feeling con la Honda RC213V non sarebbe stato facile. Sarà complicato ripetere anche la prestazione del Buriram, con il 4°.6° posto rispettivamente nella Sprint e nella gara domenicale. “Ritorno al lavoro e ritorno per l’ultima spinta dell’anno, saranno tre gare molto intense“, ha detto il fenomeno di Cervera in merito al trittico Sepang-Qatar-Valencia. “Il primo che affrontiamo è Sepang, un circuito che per noi rappresenta sempre una sfida“.

I lunghi curvoni e le alte temperature metteranno a dura prova la Honda. “Siamo stati forti in alcune delle ultime gare, ma onestamente penso che a Sepang sarà dura. Le curve più lunghe sono state più difficili per noi quest’anno, ma ovviamente continueremo a provare e vedere cosa è possibile fare. Voglio iniziare al meglio questo ultimo scorcio di campionato“.

Joan Mir tiene alta la fiducia

Sarà una sfida altrettanto ardua per il suo compagno di box Joan Mir che, nelle ultime tre tappe della stagione MotoGP, ha raccolto appena 4 punti. Il maiorchino cerca di preservare un certo ottimismo in vista del GP della Malesia. “Anche se i risultati sulla carta forse non lo dimostrano pienamente, nelle ultime settimane siamo migliorati sempre di più. Tornando in Malesia, abbiamo alcune informazioni dai test, ma soprattutto sarà una buona opportunità per vedere come siamo progrediti dall’inizio dell’anno. È un’altra tripla, quindi dobbiamo mantenere la concentrazione e sfruttare al massimo tutte le opportunità che ci si presentano“.

Foto: Box Repsol