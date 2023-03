MotoGP, che volo per Miguel Oliveira! “Ma ho solo contusioni”

“È stata una giornata strana.” Miguel Oliveira commenta così il venerdì appena completato a Portimao. Grande preoccupazione per Pol Espargaro nelle prove 2, ma nemmeno a lui è andata così bene. Il neo pilota Aprilia RNF si è reso protagonista di un pauroso highside alla curva 10, proprio pochi attimi prima del botto del collega GASGAS Tech3 nella stessa zona. Con esito diverso, visto che Oliveira s’è rialzato presto sulle sue gambe, pur un po’ acciaccato. Per lui 19° crono combinato e quindi Q1, non esattamente quello che si aspettava nella prima giornata del GP di casa…

Il meteo non ha aiutato al mattino. “Nelle prime libere lo spruzzo di pioggia che ci ha fatto fare solo un paio di run. Non avevo un gran feeling” ha ammesso Miguel Oliveira a fine giornata. In occasione delle prove pomeridiane però c’è altro che non ha funzionato. “All’inizio mi sentivo bene con la moto, ma quando abbiamo provato la seconda moto con un’altra configurazione c’è stato un problema all’ammortizzatore di sterzo” ha spiegato il pilota #88. Arriva però la prima bandiera rossa. “Una lunghissima pausa, non ho capito cos’è successo” ha dichiarato. Alla fine s’è trattato di un blackout del circuito: c’è voluto parecchio, ma l’attività è ricominciata. Per Miguel Oliveira però il peggio doveva ancora arrivare.

“Ho avuto un brutto incidente appena sono uscito” ha spiegato il portoghese. “All’inizio pensavo che Pol Espargaro mi avesse colpito, poi ho capito che ero caduto da solo: un highside all’entrata della curva. Fortunatamente ho solo contusioni ad un piede ed alla gamba sinistra.” In seguito, dopo lo stop per soccorrere Espargaro, Oliveira è tornato in pista, ma senza fortuna: “Ho messo le morbide anteriore e posteriore per cercare di fare un buon tempo, ma non avevo ancora il giusto feeling e ho cercato solo di finire la giornata.”

Chiaramente non ha visto l’incidente dello spagnolo di Tech3, che si trovava dietro di lui. “Era il giro d’uscita, penso fosse appena dietro per avere un riferimento.” Oliveira invece stava osservando Maverick Vinales proprio davanti a lui. “Credo stesse per rientrare dopo il suo giro veloce, ma non lo sapevo: mi sono solo spostato, poi ho capito che la gomma non s’era scaldata bene.” Non si mostra poi particolarmente felice anche della gestione della giornata. “Già abbiamo iniziato alle tre e finito alle quattro, e non è il momento migliore della giornata, poi ci sono stati continui ritardi, le bandiere rosse, poi le ripartenze… È stato un incubo. Speriamo vada meglio domani.”

