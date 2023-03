MotoGP, Augusto Fernandez amaro “Non ho neanche finito il primo giro”

Iniziare un GP e chiudere in fondo è fisiologico, soprattutto se sei un esordiente. Augusto Fernandez però deve rimandare a domani questa eventualità, visto che la sua MotoGP Sprint non è nemmeno iniziata. Un problema tecnico alla sua GASGAS RC16 l’ha fermato immediatamente, senza lasciargli nemmeno l’occasione di completare il primo giro da pilota MotoGP. Non esattamente il debutto che Fernandez sperava, ma c’è poco tempo per pensarci: domani tocca alla gara lunga e l’iridato Moto2 in carica, 19° in griglia, punta a rifarsi immediatamente.

Chiaramente non è in grado di mirare a risultati di peso, ma Augusto Fernandez continua ad imparare. L’unico alfiere rimasto per GASGAS Tech3, vista l’inevitabile lunga assenza di Pol Espargaro infortunato, dovrà contare sulle proprie forze e sulla squadra per progredire. Un primo passo sarà domani, sperando sia senza guai alla moto. “Ero contento del set up della moto, non vedevo l’ora di competere” ha dichiarato Fernandez a sabato concluso. “Sfortunatamente abbiamo avuto un problema al cambio al via. Mi sono accorto di qualcosa quando stavo andando in griglia, poi mi sono dovuto ritirare senza poter completare il primo giro.”

Non manca la delusione. “Era la mia prima partenza in MotoGP“ ha infatti sottolineato Augusto Fernandez. “Mi serviva esperienza, ma per fortuna abbiamo un’altra occasione domani.” Un discorso che rimarca anche il team manager Nicolas Goyon. “Augusto si è migliorato in ogni turno, eravamo curiosi per la Sprint” ha dichiarato. Ma ecco il guaio: “Un problema tecnico nel warm up lap. È partito in seconda marcia ed il cambio s’è rovinato. Stiamo indagando per capire cos’è successo, ma certo sarà una spinta in più per la gara di domani.”

Foto: GASGAS Tech3