MotoGP, attenta Ducati: KTM all’attacco anche a Sepang

KTM ormai da tempo ha messo sul tavolo la sua candidatura per il ruolo di primo avversario dell’armata Ducati. La prima giornata a Sepang rappresenta una confortante conferma per la truppa di Mattinghofen. Stavolta però con entrambi i piloti della squadra ufficiale: sia Jack Miller che Brad Binder infatti hanno ottenuto l’accesso diretto alla Q2, non per il rotto della cuffia ma da solidi protagonisti. Sull’agguerrito pilota sudafricano ormai ci sono pochi dubbi, si vedono però segnali incoraggianti anche da parte del suo compagno di box. Tutto pronto per un’altra sfida stile Buriram? Quel che è certo è che riferimenti cronometrici e passo sono decisamente da tenere d’occhio.

Guardate i tempi!

Nell’immagine qui in basso abbiamo un quadro abbastanza eclatante, visto che il turno s’è svolto nello stesso orario delle gare. Brad Binder infatti è stato il migliore in ben tre settori della pista, ma c’è però un bel punto debole. Parliamo proprio del settore 3, situazione eloquente visto che ‘grazie’ a quel parziale è passato da potenziale primo della sessione a 4° nella classifica definitiva. Dietro anche al compagno di box Jack Miller, che non ha piazzato settori di rilievo. Avere anche l’australiano in bella evidenza nella prima giornata è certamente un punto di partenza positivo per KTM, che vuole dire la sua fino alla fine.

KTM, attacco a due punte?

Il telaio in carbonio, ormai adottato senza riserve sia da Binder che da Miller, ha davvero permesso un importante passo avanti. Oltre a questo, il pilota sudafricano sembra essere ripartito sulla scia dell’entusiasmo mostrato nello scorso round in Thailandia, tra la vittoria degli amati Springboks e la super gara messa a referto domenica. S’è migliorato costantemente, ha mostrato un ottimo passo: Binder può essere di nuovo un avversario temibile per le Ducati. La speranza è che lo sia anche Miller, le premesse però sono decisamente ottime. “Da tanto tempo non mi sentivo così competitivo” è stato il suo commento alla fine del venerdì a Sepang. Vedremo se domani ci saranno ulteriori conferme.

