Strepitoso primo trionfo per Pecco Bagnaia, prima vittoria italiana del 2021! Battuto Marc Márquez dopo un duello stellare, 3° è Joan Mir.

Le gomme

Scelta pressoché uniforme per i piloti in griglia: come tanti avevano anticipato, hard-soft è l’abbinamento per questa corsa. Unica eccezione Johann Zarco, che ha optato per la media anteriore.

La cronaca

Missili Ducati al via, ma anche Marc Márquez, Aleix Espargaró e Mir non sono da meno, mentre finisce dopo appena cinque curve la corsa di Alex Márquez, apparso zoppicante. Non un’ottima partenza per Quartararo, che si ritrova in settima piazza (e non appare particolarmente in palla), mentre si chiude anzitempo anche la gara di Dixon. La griglia MotoGP si sgrana presto: Bagnaia ed il #93 scappano, Miller segue a distanza a capo di un terzetto, per poi continuare sempre in battaglieri gruppetti. In testa è una corsa “tranquilla”, finché non si accende la battaglia tra i due assoluti protagonisti. Marc Márquez attacca più volte, Pecco Bagnaia risponde puntualmente, dando vita ad uno strepitoso duello per la vittoria. L’ultimo tentativo si risolve in un largo che lascia andare l’italiano: è la prima vittoria di Pecco,

La classifica

Foto: motogp.com