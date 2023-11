Dire che è stata una giornata difficile per Aleix Espargaro non rende abbastanza l’idea. Quattro cadute in appena due turni, tre solo nella sessione di prove determinante per la Q2, non è qualcosa che si vede spesso in MotoGP. Le facce perplesse viste nel box Aprilia durante la giornata ben confermano l’incredulità di una situazione inaspettata in questo venerdì a Sepang. Espargaro non è certo felice di aver stabilito una sorta di record personale, ma è sicuro di aver capito la causa di quattro incidenti praticamente identici.

Forcella bocciata, di nuovo

In questa prima giornata sul circuito malese infatti il pilota spagnolo ha svolto delle prove con questa differente componente, già utilizzata in altre piste. Il responso però non è stato differente dai precedenti… “Abbiamo messo una forcella Ohlins più lunga, che usiamo in alcuni tracciati” ha infatti spiegato Aleix Espargaro, come riportano i colleghi di Motosan. “L’avevo già provata due volte quest’anno, ma non mi era piaciuta per niente e l’avevo tolta.” Nel venerdì in Malesia però ha deciso di testarla di nuovo per capire se poteva portare a qualche miglioramento. “Il primo incidente è stato diverso, ho sbagliato e sono andato fuori pista. Ma le altre… Puoi cadere una, massimo due volte, ma tre no, quindi toglieremo la forcella.” Espargaro spiega poi la difficoltà incontrata: “Quando rilascio il freno, la forcella riprende troppa altezza e la moto si blocca, non ho più feeling all’anteriore e si chiude. Ma non sono preoccupato: domani con la forcella standard andrà tutto bene.”

Espargaro a caccia della Q2

Questi quattro incidenti però hanno rallentato non poco il programma di lavoro. Alla fine Maverick Vinales è stato l’unico pilota Aprilia che ha ottenuto l’accesso alla seconda sessione di qualifiche. Aleix Espargaro ha messo a referto appena 9 giri nei 60 minuti programmati per le Prove, chiudendo infine con il 20° crono di sessione. Non è neanche perfettamente a posto sul piano fisico: gli hanno messo due punti, le dita di una mano sono malconce e gli fa male anche la gamba sinistra. Ma vuole guardare gli aspetti positivi: “Siamo stati veloci al mattino. Non sono certo di poter passare in Q2, ma confido nel mio potenziale: possiamo lottare per le prime due file.”

Foto: motogp.com