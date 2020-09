Lukas Tulovic operato alla mano infortunata a Misano. Il pilota tedesco chiaramente KO per il CEV Moto2 questo weekend. Le immagini dell'intervento.

Operazione perfettamente riuscita per Lukas Tulovic. Il giovane pilota tedesco, infortunatosi nel corso del round MotoE a Misano, è finito in questi giorni sotto i ferri a Ulm, in Germania. Sistemato il metacarpo della mano destra, fratturato nel corso del pauroso highside avvenuto in Gara 1. Da dire, fortunatamente l’unica lesione riportata dall’alfiere Tech3, considerando l’entità dell’incidente (ne abbiamo parlato qui). Nell’immagine qui sotto, postata dallo stesso pilota, vediamo il risultato dell’intervento.

Una brutta tegola però per Kiefer Racing, che doveva gareggiare questo fine settimana ad Aragón. Parallelamente al campionato elettrico infatti Tulovic disputa anche il CEV Moto2, che dopo la pausa riprende questo weekend con un doppio round concentrato. Ma la lesione del pilota tedesco ha costretto al forfait della squadra di Jochen Kiefer, che non è riuscito a trovare un sostituto (sia per il poco preavviso che per la situazione in Spagna…). “La cosa positiva è che non ci sono complicazioni per Lukas” ha dichiarato il boss del team. “Torneremo a Valencia, anche lui sarà di nuovo al 100%.”