Il Motomondiale è ripartito lo scorso weekend a Silverstone. In SIC58 Squadra Corse c’è stato di che sorridere sia nella classe Moto3 che nella MotoE. Nella classe elettrica spicca in particolare Kevin Manfredi, che ha regalato il secondo podio dell’anno in una Gara 1 sotto l’acqua che ha emozionato Paolo Simoncelli e tutto il team. Ma c’è soddisfazione anche per il GP Silverstone di Riccardo Rossi e Kaito Toba: oltre il piazzamento, Simoncelli ha visto l’atteggiamento giusto in pista ed ora si augura che sia solo l’inizio.

MotoE, podio e sfortuna

“Manfredi ha fatto una corsa esagerata sotto un’acqua scrosciante… Perfino mia moglie si è emozionata guardando una gara e non succedeva da tanto tempo.” Così Paolo Simoncelli ha definito il risultato ottenuto dal 28enne di Sarzana nella prima delle due gare del sabato. La pioggia non poteva mancare a Silverstone, stravolgendo tutti i programmi, ma mostrando anche un’intensa battaglia per la vittoria. Krummenacher ha avuto ragione di Manfredi solo al traguardo, ma è un secondo podio importante in SIC58. In Gara 2 però cambiano le sorti: Kevin Zannoni, più in difficoltà con la pioggia, è subito a terra per un contatto iniziale che condiziona anche la gara di Manfredi appena dietro. Ma Simoncelli traccia comunque un bilancio positivo: rimane soprattutto la soddisfazione per la “gara epica” del pilota #34, salito nuovamente sul podio.

“Finalmente sano antagonismo”

In Moto3 la situazione cambia: si forma immediatamente un grande gruppo, tra i battaglieri protagonisti però ci sono anche Riccardo Rossi e Kaito Toba. Alla fine saranno rispettivamente 13° e 14° al traguardo, ma Paolo Simoncelli preferisce evidenziare un altro aspetto. “Sono piacevolmente stupito della loro prestazione e soprattutto dalla loro reazione al rientro ai box” ha infatti sottolineato il boss SIC58 nel suo resoconto post GP. “Finalmente li ho visti dirsele di santa ragione, era ora. Ho visto del sano antagonismo, quello che non si vede più, quello che mi piace. Hanno dimostrato di saper fare sorpassi alla vecchia maniera.” Per Simoncelli non ci sono dubbi: è uno dei weekend migliori del 2023. “Hanno tirato fuori le p…., ora si tratta solo di tirarle fuori in momenti più opportuni” è la speranza di Simoncelli.

