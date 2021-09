MotoE Misano: Torres vince un pazza Gara1, out Zaccone e Granado

Battaglia senza fine in Gara 1 MotoE, trionfa Jordi Torres su Aegerter e Casadei. Cade subito Zaccone, Granado a terra all'ultima curva.

Succede di tutto in questa prima corsa del weekend conclusivo a Misano. Una delle notizie è la caduta di Alessandro Zaccone (quasi investito dai piloti che seguivano), che perde così la leadership MotoE. Da vedere poi per eventuali infortuni… La gara si risolve in un’incredibile battaglia vinta dal campione in carica, poleman e nuovo leader Jordi Torres, che riesce ad avere la meglio su Dominique Aegerter e Mattia Casadei (premiato sul podio dal campione olimpico Tamberi). Il quarto protagonista della battaglia in testa, Eric Granado, cade proprio all’ultima curva e getta una grossa occasione. Domani ci sarà Gara 2, il gran finale per decidere il nuovo campione della classe elettrica. Tutti gli orari del Gran Premio.

La cronaca

Ultima E-Pole stagionale questa mattina nelle mani del campione in carica Jordi Torres, che ha preceduto Eric Granado ed Alessandro Zaccone. Sette giri in programma per questa Gara 1 (uno in meno del previsto), è già una prima ‘resa dei conti’, visto che parliamo del round conclusivo che quindi decide il titolo 2021. Ottimo scatto del poleman, non benissimo invece gli altri, soprattutto Zaccone. Anzi, il colpo di scena arriva poco dopo con un incidente alla Variante del Parco: l’italiano cade, venendo colpito di striscio da Okubo. Lo portano fuori in barella per poi spostarlo al Centro Medico, si attendono aggiornamenti. In testa invece è lotta serrata: Aegerter, Casadei e Torres non si risparmiano, prima di essere raggiunti da uno scatenato Granado in rimonta dopo la partenza da dimenticare. Rischia grosso Jordi Torres per un contatto col posteriore di Aegerter, colpo di scena nell’ultima curva con Granado a terra azzardando un sorpasso! Alla fine è proprio il campione in carica a riprendersi la prima piazza ed a trionfare in un’incredibile prima gara a Misano. Sul podio con lui Dominique Aegerter e Mattia Casadei, perde una posizione Hernández per uscita di pista nell’ultimo giro.

La classifica

La classifica piloti

Foto: motogp.com